Madagascar: Plantes médicinales et phytomédicaments - Le CNARP célèbre son 45e anniversaire

Le Centre national d'application de recherches pharmaceutiques (CNARP) organise un symposium bien-être et santé depuis hier et jusqu'à demain. Cet évènement entre dans le cadre de la célébration de son 45e anniversaire dans l'optique de valoriser les produits de la recherche scientifique en favorisant les échanges entre tout acteur dans le domaine de la santé et du bien-être.

Le thème de ce symposium porte sur le " bien-être et santé : la complémentarité de la médecine traditionnelle et de la médecine conventionnelle ". Le CNARP prévoit de s'ouvrir à une multitude de publics en vue de vulgariser le cycle de production de phytomédicaments. Un cycle interdépendant mais qui peut séparément servir pour appuyer tous les acteurs dans la production locale de phytomédicaments .

Ce cycle permet également aux chercheurs et étudiants de parfaire leurs parcours de par les stages en recherche dans l'un des six départements de recherches du CNARP. Des ateliers et table-ronde marqueront cet événement dont le lancement officiel s'est tenu hier au siège du CNARP à Ambodivoanjo Ambohijatovo.

A noter que le CNARP est l'un des neuf centres nationaux de recherche sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Son directeur, le Pr Rianasoambolanoro Rakotosaona, a félicité les participants, partenaires et collaborateurs pour leurs soutiens. Pour cette année, ce centre a enregistré plus de 21 résultats de recherche.