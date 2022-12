Madagascar: Impôts fonciers sur les propriétés bâties - Abattement de 60% pour les tranches 501 000 Ar à 3 000 000 Ar

La session extraordinaire du conseil municipal de la commune urbaine d'Antananarivo a résulté sur des abattements supplémentaires en ce qui est des impôts fonciers sur les propriétés bâties.

Le conseil municipal de la commune urbaine (CUA) a rectifié son tir dans la mise à jour des impôts sur les propriétés bâties en appliquant des abattements supplémentaires. Les changements concernent la tranche comprise entre 501 000 Ar et 1 000 000 Ar et la tranche comprise entre 1 001 000 Ar et 3 000 000 Ar. Ces abattements vont respectivement de 40% à 60% et 20% à 60%. Ces ajustements seraient motivés par le contexte qui prévaut si l'on s'en tient aux explications du président du conseil municipal. " Nous savons tous les difficultés endurées par la population Tananarivienne actuellement. C'est pour cela que les dirigeants de la commune urbaine d'Antananarivo ont décidé de convoquer le conseil municipal afin de voter ces ajustements" , a-t-on expliqué, hier.

Le conseil municipal n'a, toutefois, pas apporté de changements sur les tranches allant de 10 000 Ar à 100 000 Ar ainsi que celle de 101 000 Ar à 200 000 Ar. " Les personnes concernées paient respectivement 10 000 Ar et 20 000 Ar" , note la Commune urbaine d'Antananarivo. Aussi, les tranches allant de 3 001 000 Ar à 5 000 000 Ar sont sujettes à un abattement de 10% contre un abattement de 5% pour celle à 5 000 000 Ar et plus. Dans sa démarche, certains observateurs avancent l'idée selon laquelle la commune urbaine d'Antananarivo taxe plus " les grands propriétaires" , " ceux qui en ont les moyens " comme l'a indiqué le président du conseil municipal, hier. Il conviendrait de noter que les mises à jour apportées par la CUA ont provoqué de vives réactions, négatives, de la part de la population tananarivienne. Avec ces ajustements, les esprits devraient se calmer. Du moins, pour un certain temps. La question qui se pose est: jusqu'à quand les ajustements initiés par la commune vont-ils être appliqués ?