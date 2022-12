Ile Maurice: Les avocats de Laurette - "Qui a filmé la vidéo, est-ce une version manipulée ?"

Ils insistent. Les hommes de loi de l'activiste-politicien Bruneau Laurette veulent à tout prix savoir qui a filmé la vidéo de la perquisition chez ce dernier. Me Rouben Mooroongapillay a adressé une correspondance au commissaire de police, Anil Kumar Dip, et au bureau du Directeur des poursuites publiques, hier, en ce sens. Il veut connaître l'identité de l'auteur de la vidéo en question et demande également s'il s'agit d'une version complète ou d'une version éditée, modifiée.

Me Rouben Mooroongapillay fait ressortir dans sa lettre que l'enquêteur principal dans cette affaire, le surintendant de police Heman Dass Ghoora, avait pris l'engagement ferme devant le tribunal de Moka, le 7 novembre, de confronter son client à la vidéo et a fait valoir que cet exercice n'a pas encore eu lieu. Il déplore que malgré les promesses répétées de la police, Bruneau Laurette n'a toujours pas vu la vidéo en question. Le représentant légal de l'activiste souligne qu'afin d'éviter la possibilité d'une erreur judiciaire et d'apaiser les craintes de son client, il est impératif de communiquer ces éléments à la défense.

Me Mooroongapillay affirme qu'il est en outre important de noter que Bruneau Laurette a été arrêté le 4 novembre 2022 et ce n'est qu'après 11 jours, soit le 15 novembre, que la police a commencé à l'auditionner. Il dit ne pas comprendre un tel délai et souhaite savoir pourquoi la police a choisi de s'occuper des affaires en suspens plutôt que de s'attaquer à celle pour laquelle son client a été arrêté et inculpé provisoirement.

Bruneau Laurette est également défendu par Me Shakeel Mohamed, lead counsel , et Me Neelkanth Dulloo.