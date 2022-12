Burkina Faso: L'UE va livrer entre 400 et 800 tonnes de fournitures essentielles

La livraison se fera à travers un pont aérien humanitaire sur une période de trois mois, a indiqué un communiqué de l'Union européenne (UE).

En visite au Burkina Faso, la semaine dernière, le commissaire européen en charge des crises, Janez Lenarčič, a lancé une opération de pont aérien humanitaire, afin de livrer entre 400 et 800 tonnes de fournitures essentielles sur trois mois pour apporter une assistance à la population vulnérable. Selon la même source, citant les Nations unies, actuellement jusqu'à un million de personnes vivent dans des zones sous blocus au Burkina Faso. "Certaines zones n'ont pas reçu de vivres depuis plusieurs mois. Les stocks de nourriture et d'autres articles sont complètement épuisés, ce qui entraîne la fermeture des marchés", a indiqué l'UE.

Le commissaire européen a déclaré que la situation humanitaire au Burkina Faso était plus que dramatique. "Des centaines de milliers de femmes, d'enfants et d'hommes manquent de nourriture et d'autres biens de première nécessité. Une grande partie de ces souffrances est due au blocus de leurs villages. Pour sauver des vies et éviter que la situation ne s'aggrave, nous organisons une série de vols d'aide humanitaire, visant à apporter une aide d'urgence dans ces zones difficiles d'accès. L'Union européenne reste déterminée à soutenir la population burkinabè ", a-t-il dit. Janez Lenarčič a ajouté: "Notre budget d'aide humanitaire pour le pays a plus que doublé depuis le début de l'année" et "compte tenu de la détérioration de la situation humanitaire, nous venons de débloquer 2,5 millions d'euros supplémentaires pour répondre rapidement aux besoins d'abris des populations nouvellement déplacées et pour la fourniture d'articles de première nécessité ".

En 2022, la Commission européenne a alloué 49,9 millions d'euros d'aide humanitaire au Burkina Faso, pour faire face à la crise alimentaire mondiale. Avec le financement supplémentaire de 2,5 millions d'euros annoncé, l'aide humanitaire totale de l'UE dans ce pays pour 2022 atteindra plus de 52 millions d'euros au total. Pendant la période de soudure, on estime que 3,45 millions de personnes auront besoin d'une aide alimentaire d'urgence, dont 630 000 en état de pré-famine au Burkina Faso. Cette aide humanitaire de l'UE se concentre principalement sur l'aide alimentaire, la santé, la nutrition, la protection, les abris d'urgence, l'accès à l'eau et à l'assainissement ainsi que la protection des personnes dans le besoin.