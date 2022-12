Togo: Le Maire de la Commune de Golfe 1, Joseph Gomado, doublement distingué !

L'étape togolaise de la TAC (Tournée Africaine de la Coopération) 2021-2022 de l'ONG Afrique et Mérites a eu lieu du 17 au 19 Novembre dernier. Et elle avait permis de consacrer des personnalités togolaises pour leurs efforts inlassables dans divers domaines où ils opèrent.

Ainsi, le Maire de la Commune de Golfe 1 Bè Afédomé, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, dont le leadership et la vision à la tête de cette collectivité locale n'ont laissé personne indifférente, depuis leur installation il y a un peu plus de trois (3) ans déjà, a été élevé au rang de personnalité africaine du Grand prix africain des personnalités publiques et privées / Togo.

Plus encore, il a été distingué " Ambassadeur Lauréat Plénipotentiaire, deux étoiles ".

On peut en déduire que le travail bien fait est toujours reconnu et récompensé quel que soit là où on se trouve.

Pour information, le Grand prix africain des personnalités publiques et privées, de l'ONG Afrique et Mérites, dirigée par Dr Hugues Tosso, a pour but de récompenser dans divers pays africains, lors des étapes de leur tournée dénommée TAC (Tournée Africaine de la Coopération) des personnalités publiques et privées qui excellent dans leur secteur d'activité.