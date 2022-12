Algérie: Tissemsilt - Le programme de développement se charge des préoccupations de la population

TISSEMSILT — Le Premier ministre, M. Aïmen Benabderrahmane, a souligné, mercredi à Tissemsilt, que le programme complémentaire de développement de cette wilaya permettra la prise en charge des préoccupations de la population de la région.

Lors de sa rencontre au siège de la wilaya avec les représentants de la société civile, en présence des membres du gouvernement après avoir présidé une réunion du gouvernement consacrée au programme complémentaire de développement de cette wilaya, le Premier ministre a indiqué que "les projets proposés par la société civile et retenus dans le cadre de ce programme, seront d'un apport certain à la wilaya et permettront d'opérer une révolution dans tous les domaines, notamment en matière de désenclavement".

Le Premier ministre a relevé que pour concrétiser les projets inscrits à l'intitulé du programme complémentaire de développement de la wilaya, plus de 550 hectares seront mobilisés comme assiettes foncières. Il a ajouté que ces projets permettront la création d'emplois et de richesses avec des moyens humains et matériels nationaux".

Par ailleurs, M. Aïmen Benabderrahmane a signalé que ces projets inscrits au titre du programme complémentaire du développement de la wilaya de Tissemsilt "ont été adoptés après une étude du terrain menée par les autorités locales et après une approche participative de la société civile".

Il a également rappelé que ce programme comprend plus de 89 opérations de développement liées à 17 secteurs, dans lequel celui des travaux publics a bénéficié de la plus grande part avec la réfection des routes et l'ouverture des pistes. Ce secteur est suivi de ceux des ressources en eau et de l'habitat.

D'autre part, le Premier ministre a annoncé la distribution à la fin de l'année en cours d'un quota de 2.900 logements à travers la wilaya. Il est prévu également l'ouverture de quatre nouvelles agences bancaires à la fin de ce mois de décembre, "ce qui permettra l'accompagnement des opérateurs désirant investir dans la région".

Il a également fait état du déroulement actuel "d'une opération de recensement global à l'échelle nationale pour déterminer les capacités de stockage des céréales".

Il a, par ailleurs, ajouté que "le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné au gouvernement d'étudier la question du découpage administratif dans l'optique d'une nouvelle approche de ce découpage qui sera présentée en Conseil du gouvernement en janvier prochain".

Auparavant, le Premier ministre a pris connaissance, au cours de cette rencontre, des préoccupations soulevées par les représentants de la société civile portant notamment sur le manque des assiettes foncières destinées aux projets d'habitat et d'équipements publics, la concrétisation du projet de dédoublement de la RN 19 reliant les wilayas de Tissemsilt et Chlef, la réalisation de la mosquée-pôle au chef-lieu de wilaya et celle de deux projets pilotes touristiques dans les forêts d'Aïn Antar ( (Boukaïd) et El Medad (Theniet El Had).

Les préoccupations évoquées ont porté également sur la création d'emplois en encourageant les investissements privés, sur le choix d'entreprises capables de concrétiser les grands projets de développement de la région ainsi que sur la création de pôles urbains comme solution au problème du manque d'assiettes foncières ainsi que sur le développement touristique local.

Dans sa réponse à ces préoccupations, le Premier ministre a assuré que "tous les secteurs de la wilaya ont bénéficié, dans le cadre du programme de développement complémentaire, d'enveloppes financières conséquentes permettant de répondre aux exigences et aux besoins de la population de la wilaya".

Pour rappel, M. Aïmen Benabderrahmane avait présidé dans la matinée, au siège de la wilaya de Tissemsilt, une réunion du gouvernement pour examiner et débattre de la feuille de route de la mise en œuvre du programme complémentaire de développement adopté par le Conseil des ministres dimanche dernier, au profit de cette wilaya.

Au titre de ce programme de développement complémentaire, un portefeuille comprenant 89 projets a été retenu au profit de 17 secteurs vitaux. Sa concrétisation nécessite la mobilisation d'une enveloppe financière d'environ 97,53 milliards DA, selon le communiqué des services du Premier ministre.