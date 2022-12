Afrique: Mondial du Qatar | Groupe D - Tunisie-France (1-0) - Éliminés mais avec les honneurs !

Le but de Wahbi Khazri n'a pas suffi. L'équipe de Tunisie a battu la France, championne du monde en titre, mais est éliminée après la victoire de l'Australie. Le football est, certes, terrible, mais nos joueurs ont eu le mérite d'avoir essayé. Ils quittent le Mondial qatari la tête haute même si c'est avec un sacré goût d'inachevé.

Stade Education City. La Tunisie bat la France : 1-0. (0-0 à la mi-temps). But de Wahbi Khazri (58'). Arbitrage du Néo-zélandais Matthew Conger.

Tunisie : Dahmen, Talbi, Meriah, Ghandri, Kechrida, Maaloul, Skhiri, Laïdouni, Ben Romdhane (Chaalali 74'), Ben Slimane (Abdi 83') et Khazri (Jebali 59').

France : Mandanda, Disasi, Varane (Saliba 63'), Konaté, Camavinga, Fofana (Griezmann 73'), Tchouaméni, Vertout (Rabiot 63'), Coman (Mbappé 63'), Kolo et Guendouzi (Dembélé 78').

Le football est terrible. L'équipe de Tunisie quitte le Mondial qatari alors qu'elle a battu hier la France, championne du monde en titre. Par ailleurs, c'était la première victoire de la Tunisie devant la France dans l'histoire des confrontations entre les deux sélections. Le but de la victoire, signé Wahbi Khazri en deuxième mi-temps, n'a donc pas suffi pour se qualifier aux huitièmes de finale, étant donné que l'Australie s'est qualifiée deuxième du Groupe D grâce à sa victoire hier devant le Danemark.

Venons à présent aux péripéties de la rencontre. En alignant son équipe B composée essentiellement de joueurs remplaçants, le sélectionneur français, Didier Deschamps a affronté hier la Tunisie, certes avec toujours l'objectif de terminer premier du Groupe D, mais ses pensées se dirigeaient essentiellement vers les huitièmes de finale. En face, Jalel Kadri voulait jouer sa dernière carte. Le sélectionneur national a commencé par apporter des changements à son onze de départ en titularisant notamment Ghandri, Kechrida, Maaloul et Ben Romdhane. L'approche tunisienne a été d'entrée offensive et nous n'avons pas tardé à assister à la première frayeur dans le camp français. On jouait la 9' quand Khazri se chargea de tirer une balle arrêtée, Ghandri reprit à bout partant, mais le but est refusé par l'arbitre de touche qui signala un hors-jeu. Dommage, la joie a été de très courte durée.

Après cette tentative, les débats se sont poursuivis, notamment en première mi-temps, à sens unique. Une équipe de Tunisie a imposé son jeu offensif contre une équipe de France qui, abordant le match comme s'il s'agissait d'une séance d'entraînement, s'est contentée de défendre tout au long de la première période de jeu. De quoi faire grincer des dents des supporters français présents sur les gradins de l'Education City Stadium.

Par ailleurs, les tentatives tunisiennes n'ont pas manqué. Coup franc tiré directement par Maaloul dans les mains de Mandanda (15'). Dix minutes plus tard, Laïdouni centra de la gauche pour Ben Slimane qui reprit, mais également dans les mains du portier français (25').

Wahbi Khazri, généreux dans l'effort, a été également l'auteur de quelques tentatives, notamment sa jolie frappe des 25 mètres du pied gauche, mais Mandanda était encore une fois aux aguets (35').

Bref, une bonne première mi-temps tunisienne en termes de volume de jeu. Mais nos attaquants ont manqué de percussion dans les 30 dernier mètres. Pourtant, la formation française, plutôt timide durant cette première période de jeu, était largement prenable.

Un but et des frissons

La deuxième mi-temps a été riche en émotions. De retour des vestiaires, nos joueurs ont repris le jeu avec la même volonté et, surtout, la même détermination à battre les Français. Et c'est Wahbi Khazri, l'attaquant tunisien le plus en vue, qui allait signer le but de la victoire : Fofana perd la balle devant Skhiri, Khazri la reprend, accélère, dribble les défenseurs français avant d'adresser un tir croisé qui laisse Mandanda sans voix (58').

A partir de cet instant, nos internationaux ont commencé à croire en la qualification aux huitièmes de finale. Mais le but de l'Australie deux minutes plus tard a quelque peu refroidi nos joueurs.

Du côté français, Didier Deschamps, sentant le danger, a fait quelques changements en faisant entrer entre autres Mbappé et Griezmann. Face à ces changements, l'équipe de Tunisie s'est repliée. Mais il a fallu attendre la 78' pour assister au premier tir français du match quand Disasi monta plus haut que tout le monde, mais son tir passa au-dessus du cadre.

Par ailleurs, Dahmen est intervenu pour la première fois à la 82' en dégageant la balle de Dembélé (82'). Mbappé, lui, s'est montré dangereux à la 89' quand il se faufila sur la gauche, centra, mais Dahmen éloigna le danger.

Dans le temps additionnel, on a eu droit à des frissons quand Griezmann logea la balle dans les filets de Dahmen après avoir profité d'un mauvais renvoi de la tête de Talbi et, ce, à l'ultime minute du temps additionnel (90'+8).

Le but de Griezmann a été refusé par l'arbitre pour hors-jeu. L'espoir renaît mais pour quelques instants. L'Australie a fini par gagner contre le Danemak et la Tunisie de quitter, la tête haute, le Mondial qatari. Dommage quand même !