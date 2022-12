Sénégal: Bilan des lions en phase de poule - Un ticket validé par 19 Lions

Pour valider son ticket des 8es de finale de Coupe du monde, Aliou Cissé a fait appel à 19 des 26 "Lions" convoqués pour le tournoi. Avec sa partition, ils ont permis au Sénégal de terminer deuxième de la poule A avec 6 points derrière les Pays-Bas (7 pt).

INAMOVIBLES - 3 MATCHES

Toujours présents !

Entre titulaires indiscutables et titulaires de circonstance, ils ont été neuf "Lions" à prendre part aux trois matches de poule disputés par le Sénégal. Parmi ces neuf "Lions", quatre ont fait le plein de temps de jeu sans rater aucune seconde des 270 minutes.

Edouard Mendy (270mn) - Malgré ses bourdes du premier match qui ont valu aux "Lions" une défaite d'entrée dans la compétition face au Pays-Bas, Edouard Mendy a gardé sa place de gardien numéro 1. Une confiance renouvelée qui l'a sans doute dopé lors des deux autres rencontres de la poule où il a été impérial. Tout porte à croire qu'il va poursuivre à garder le camp des "Lions" pour le reste de la compétition.

Kalidou Koulibaly (270mn) - Il a gagné sa place de titulaire depuis sa première sélection lors du match Namibie - Sénégal (0-2) joué le 5 mars 2015. Ayant gagné entre temps des galons de capitaine, Koulibaly qui a marqué le but victorieux qui qualifie les "Lions" en 8e de finale ne laisse aucune marge de manœuvre à ses concurrents directs.

Youssouf Sabaly (270mn) - Il a fait du couloir droit des "Lions" son jardin privé. Malgré des absences répétées causées souvent par des blessures, Sabaly débarque toujours dans la "Tanière" avec une place de titulaire assurée. En débarquant également au Qatar, il n'avait aucune crainte de perdre sa place dans le onze de Cissé. Et les prestations qu'il a livrées lors des trois derniers matches font de lui un des meilleurs "Lions" de la phase de poule.

Gana Guèye (270mn) - Sans aucun doute, Gana Guèye est le meilleur Sénégalais de la phase de poule. Présent au milieu de terrain dans des positions différentes, Gana Guèye s'est toujours illustré sans perdre la boussole. Sa générosité dans l'effort l'a poussé à devenir quasi indispensable dans le onze de Cissé. Suspendu pour deux avertissements en trois matches, Gana Guèye qui sera absent contre l'Angleterre ce dimanche laisserait sans aucun doute un vide difficile à combler dans l'entrejeu des "Lions".

Ismaila Sarr (254mn) - Timide lors du match contre les Pays - Bas et moyen au match suivant, Ismaila Sarr a finalement pris ses responsabilités contre l'Equateur. Auteur du premier but sur un penalty qu'il a lui-même créé, sa place de titulaire ne souffre d'aucune contestation. Et s'il n'avait pas cédé sa place contre le Qatar pour se reposer, il aurait fait du temps plein comme les autres.

Boulaye Dia (247mn) - De titulaire avant le Mondial, il est devenu indiscutable dans l'attaque des "Lions". Et ce n'est pas son efficacité qui le maintien devant ses concurrents. Cependant, sa polyvalence (attaquant et excentré) doublée des efforts défensifs qu'il fournit chaque match fait de lui un titulaire devant les autres attaquants dans le groupe. Et même s'il ne termine pas les matches, il est sûr au moins de les démarrer à chaque fois qu'il est disponible dans ce Mondial de Qatar.

Abdou Diallo (241mn) - Il aurait pu faire 270 mn s'il n'était pas sorti sur blessure lors du premier match des "Lions". A l'image de Kalidou Koulibaly, il a gagné sa place de titulaire dès son premier match avec les "Lions" joué le 26 mars 2021 contre Congo (0-0). Sa polyvalence permet à Aliou Cissé de le coulisser dans le couloir gauche au besoin.

Nempalys Mendy (186mn) - Il a démarré contre toute attente sur le banc lors du match contre l'Equateur. Mais cela ne semble pas vaciller sa chaise de titulaire dans la Tanière. Très mobile, il a un profil légèrement différent des autres milieux de terrain. Toutefois, même s'il reste titulaire dans l'équipe, son manque d'impact physique pourrait lui jouer un mauvais tour face à des concurrents armés dans ce domaine comme Pathé Ciss.

Ismaël Jacobs (186mn) - Un problème administratif a failli retarder son ancrage dans l'équipe-type des "Lions". Aussitôt rétabli dans ses droits à quelques heures du premier match de l'équipe nationale dans ce tournoi, aussitôt il a bénéficié la confiance du coach en entrant en jeu suite à la blessure d'Abdou Diallo. La suite, deux titularisations pour valider sa place dans le onze sénégalais. Un pari gagné d'avance avec surtout la mise à l'écart de Saliou Ciss de la liste retenue pour Qatar 2022.

JOKERS DE LUXE - 3 MATCHES

Remplaçants, mais utiles

Ils ont pris part à toutes les trois rencontres du Sénégal dans la poule A. Mais en étant la plupart du temps remplaçants.

Pape Abdou Cissé (104mn) - Il reste utile pour la gestion des matches. Quand Jacobs était absent pour des problèmes administratifs, Abdou Diallo a coulissé à gauche pour laisser l'axe central à Pape Abdou Cissé comme titulaire. Ce dernier bien que n'étant plus reconduit titulaire après, a fait son entrée dans les autres matches. Contre Qatar, c'était pour prendre la place de Diallo qui a coulissé à gauche pour sauver Jacobs d'un probable deuxième carton jaune. Et contre l'Equateur, il fait son entrée en jeu dans le temps additionnel pour aider à gérer une qualification quasi-acquise

Bamba Dieng (56mn) - Son statut de remplaçant qu'il traine depuis ses débuts en équipe nationale, le 09 octobre 2021 à l'occasion du match Sénégal - Namibie (4-1), n'a pas évolué au Qatar. Sauf qu'il est un joker de luxe puisqu'il a réussi à toujours faire son entrée dans cette phase de poule. Cerise du le gâteau, il a déjà mis un but dans son compteur.