Niger: Zankey Handuriya - L'étoile des enfants, une petite lumière d'espoir pour les jeunes aveugles

Dosso — Le père Rafael Casamayor, accompagné de deux de ses collaborateurs, a pu retourner à Gaya, un an plus tard et passer du temps avec les enfants aveugles de l'école catholique inclusive de la ville qu'ils n'avaient pas pu atteindre pour des raisons de sécurité (voir Fides 7/1/2022).

Le prêtre, de la Société des Missions Africaines, a attiré l'attention sur la petite communauté nigérienne, en particulier sur les familles dont les missionnaires s'occupent avec les volontaires du CIES Niger qui travaillent avec les enfants aveugles. "Nous avons passé la journée, échangé nos expériences, coordonné nos activités et passé du temps avec les enfants."

L'histoire du père Rafael est relayée par Dieudonné qui, précisément à Gaya, parmi ces enfants, a ressenti sa vocation, sa mission. "C'est ainsi que lui, et quelques autres, deviennent des étoiles qui nous éclairent dans tant d'obscurité que nous traversons".

"Il y a un an, j'ai découvert un monde étrange mais plein de passion et d'amour", dit Dieudonné. J'avais entendu parler d'un groupe appelé CIES Niger qui travaille avec des enfants malvoyants à Gaya, qui sont souvent isolés de la société. J'ai visité le centre et j'ai été captivée par l'affection et la joie que ces enfants dégagent autour d'eux lorsqu'ils se sentent valorisés et aimés. Grâce au travail de ce groupe, les enfants s'éveillent à la vie sociale avec beaucoup d'enthousiasme. Lorsque je suis revenu à Dosso, je n'ai pas pu les chasser de mon esprit jusqu'à ce que je prenne finalement la décision de consacrer ma vie à un projet similaire qui démarrait à Dosso."

Dieudonné raconte que dans l'école inclusive de la ville qu'ils avaient contactée, il y avait plus de vingt enfants inscrits dans les classes, mais qu'une quinzaine d'entre eux avaient abandonné par manque de moyens, parce qu'ils habitaient loin et que leurs familles n'avaient pas de moyens et ne pouvaient pas payer le transport. "Face à ce défi qui éloigne les enfants de l'école, il fallait trouver une solution immédiate. Après quelques jours de réflexion avec le père Rafael et Franck, mon collègue dans le même projet, nous avons décidé de leur fournir le transport et le repas de midi pour qu'ils puissent rentrer directement chez eux l'après-midi."

Au cours de l'été, le groupe a organisé des réunions de travail, de formation et d'apprentissage pour le tissage de chaises, de nattes, le tricotage, la parfumerie, les exercices d'écriture en braille, la mobilité et l'orientation. Fondamental pour les enfants aveugles (voir Fides 30/8/2022). "Le but était de leur apprendre à utiliser leurs mains pour atteindre un peu plus d'autonomie et ne pas dépendre de l'aide des autres. C'est ainsi que nous nous sommes familiarisés avec ces enfants. C'était un peu difficile au début, mais avec la patience et la confiance avec lesquelles ils nous ont accueillis, nous avons surmonté les difficultés. Aujourd'hui, nous formons une équipe : Zankey Handuriya, la star des enfants. Ces enfants sont des lumières et cette lumière brille en eux. Lorsque vous vous sentez accueilli chaleureusement, cette lumière se manifeste. Aujourd'hui, Zankey Handuriya, est une petite lumière d'espoir."