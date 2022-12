Afrique: Mondial 2022 - Koulibaly réagit à son premier but avec le Sénégal

Kalidou Koulibaly a révélé ses sentiments après son but victorieux contre l'Équateur mardi dernier, lors de la Coupe du monde 2022 avec le Sénégal.

Le capitaine des Lions de la Téranga a marqué le second but des siens contre La Tri à la 70e minute. C'était celui de la victoire du 2-1 qui a valu au Sénégal sa qualification en huitièmes de finale dans un Groupe A composé aussi du Qatar et des Pays-Bas. Pour ce qui a été son premier but en sélection et sa première réalisation à un Mondial de la FIFA, KK est naturellement heureux.

" Je suis vraiment content, c'est mon premier but pour l'équipe nationale. C'est super de marquer un but à la Coupe du monde, je suis content. Je veux continuer comme ça. Je suis vraiment heureux, c'est un moment d'émotion. Nous savions que ce serait un match difficile contre une très bonne équipe, nous nous sommes battus avec une grande détermination pour obtenir la victoire et nous avons réussi. Maintenant, nous pensons au prochain match. Nous sommes un bon groupe, avec beaucoup de jeunes intéressants. Nous sommes vraiment heureux aujourd'hui. ", a confié le défenseur central de 31 ans à beIN Sports.

Koulibaly est aussi devenu à l'occasion le buteur le plus âgé du Sénégal en coupe du monde de la FIFA, à 31 ans et 162 jours. Le Sénégal affronte l'Angleterre le dimanche 04 novembre prochain en huitièmes au Al Bayt Stadium à Al-Khor au Qatar.