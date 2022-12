Egypte: Le chef d'état-major des forces armées assiste à la phase principale de l'exercice aéronaval "Medusa-12"

Le chef d'état-major des forces armées, Oussama Askar, et son homologue grec, Konstantinios Floros, le commandant de la garde nationale chypriote, Dimokritos Zervakis, et le Commandant des Forces navales royales saoudiennes ont assisté à la phase principale de l'exercice aéronaval conjoint "Medusa-12".

Cet exercice militaire durera plusieurs jours sur le théâtre d'opérations méditerranéen en Egypte, avec la participation d'éléments des forces navales et aériennes égyptiennes, grecques, chypriotes, saoudiennes et américaines, ainsi que des Émirats arabes unis (EAU), de Bahreïn, de l'Allemagne, de la France, du Maroc, de la Jordanie, du Congo et de la Roumanie en tant qu'observateurs.

La phase principale a connu une présentation détaillée à bord du porte-hélicoptère (Gamal Abdel Nasser), qui comprenait des activités et des événements qui ont été mis en œuvre dans les différentes étapes de formation.

M. Askar et les participants ont été témoins de la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités de formation pour les pays participant à l'exercice.

Les activités se sont conclues par la mise en place de la formation d'un défilé aéronaval avec la participation d'un certain nombre d'unités navales de différents modèles et d'avions multitâches des pays participants.

L'exercice "Medusa-12" constitue l'un des exercices conjoints les plus importants menés par les forces armées égyptiennes avec leurs homologues des pays frères et amis et vise à échanger des expériences et à connaître les dernières tactiques de combat des différents pays participant à l'exercice, a indiqué M. Askar.