Soudan: Le ministre de l'Agriculture rencontre la délégation de l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire

Le ministre de l'Agriculture et des Forêts par intérim, Dr Abu Bakr Omar Al-Bushra, a rencontré la délégation de l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire (OISA), en présence du gouverneur du Projet Al-Gezira, Dr. Omar Marzouk, et les directeurs généraux du Ministère de l'Agriculture et des Forêts, Al-Bushra a passé en revue les avantages dont bénéficie le Soudan, qui le qualifient pour assurer la sécurité alimentaire dans le monde.

Pour sa part, le directeur général de l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire,Yerlan Beaudlin, a donné une explication détaillé des objectifs de l'organisation. Beaudlin a déclaré que le but de la visite est d'identifier les besoins requis et de se concentrer sur les projets de sécurité alimentaire au Soudan, soulignant leur soutien pour le renforcement des capacités et des ressources naturelles et à la réponse aux crises alimentaires, exprimant sa gratitude au Soudan pour l'accueil, notant l'importance du Soudan dans la réalisation de la sécurité alimentaire dans la région.