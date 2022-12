Togo: SYDEMINES et SADD restent d'attaque aux côtés des délégués du personnel et syndicaux

" La sécurité et santé dans les secteurs de la ZFI, du BTP et des Mines : l'importance des conventions 155, 167 et 176 de l'OIT ", c'est le thème d'un atelier de renforcement de capacité co organisé les 29 et 30 Novembre 2022, par le SYDEMINES (Syndicat Démocratique des Mines) du Togo et SADD (Solidarité Action pour le Développement Durable) sur appui du programme WSM-DGD.

Afin d'atteindre l'objectif principal de ces assises qui ont réuni une trentaine de délégués du personnel et délégués syndicaux venus des secteurs des mines, du BTP et de la ZFI (Zone Franche Industrielle) du Togo, à savoir, " Réduire les accidents de travail et prévenir les travailleurs contre les maladies professionnelles ", diverses communications ont été développées au cours des travaux. Elles vont de " La convention 155 sur la sécurité et santé des travailleurs " à la " La convention 176 sur la sécurité et santé dans les mines ", en passant par " La convention 167 sur la sécurité et santé dans la construction " avec des contenus portant sur Le cadre juridique international, Les dispositions pertinentes pas encore reprises par la législation nationale, Les dispositions reprises par la législation nationale et Les défis de sa mise en œuvre.

Certains constats ont justifié l'utilité d'un tel renforcement de capacité des participants. Des informations apportées par SYDEMINES et SADD, ils en sont partis des illustrations néfastes dans les secteurs des mines au Togo avec, " entre de 2015 et 2017, 6 des 8 victimes d'accident mortel (chute de plus de 15 mètres de haut, un travailleur broyé par un convoyeur ou encore l'explosion de citerne à fuel-oil) à WACEM sont des contractuels soit 75% ", " Le 30 novembre 2019 un travailleur de SCANTOGO a été sévèrement blessé au bras par un convoyeur et en décembre 2018 un autre accident de convoyeur a causé la fracture du bras d'un mécanicien " et aussi que " La crise du COVID19 a montré la vulnérabilité de ces travailleurs avec des clusters à WACEM, SCANTOGO et SNPT " et que des exemples de ce genre ont été également recensés de façon régulière dans les secteurs de la ZFI et du BTP.

Des faits qui ne font que la mauvaise publicité du secteur des mines au Togo et qui nécessite une attention particulière en matière de protection sociale et de sécurité et santé au travail.

En laissant tomber les rideaux sur cet atelier, les initiateurs disent espérer que les délégués du personnel et délégués syndicaux des secteurs des mines, du BTP et de la ZFI aient pu maitriser " l'objectif des conventions 176, 167 et 155 ainsi que leurs champs d'applications ", qu'ils " accordent une importance capitale à la sécurité et santé au travail ", qu'ils développent désormais " une habitude d'évaluation systématique des risques avant l'exécution de tout travail " et qu'enfin, qu'ils parviennent à planifier et à exécuter " des plaidoyers et des actions en vue de la ratification et la mise en application des conventions 155 ; 167 et 176 de l'OIT ".

A noter que cet atelier est bien dans la dynamique d'autres déjà organisés par les deux structures en vue de permettre aux divers acteurs de s'approprier toutes les dispositions existantes pour faire de la sécurité et santé au travail, la chose la mieux partagée au Togo. Un engagement qui vient faire le prolongement des priorités fixées par l'OIT.