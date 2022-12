Congo-Kinshasa: "5 Piliers pour rebâtir Kinshasa à l'Horizon 2036", Kinshasa - Félix Tshisekedi assiste au lancement de la 6ème édition d' - BETON

Le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, a pris part, ce mercredi 30 novembre 2022, au lancement de la sixième édition du salon de réflexion sur la construction et les infrastructures dénommé " EXPO-BETON ", en la Salle de Spectacle du Palais du Peuple, à Kinshasa.

Organisée par les sénateurs de la ville de Kinshasa, du 30 novembre au 3 décembre 2022, cette édition se penche essentiellement sur le thème : " 5 Piliers pour rebâtir Kinshasa à l'Horizon 2036, vus par les Sénateurs de la ville de Kinshasa ". L'objectif est d'achever les réflexions entamées lors de la 5ème édition sur le statut de Kinshasa comme province et pas seulement comme ville, et de poursuivre ces mêmes réflexions sur la politique de modernisation de la capitale.

Le choix de cette sixième thématique tire son origine du constat fait par les sénateurs de la province de Kinshasa, du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021, avec comme thème " 10 projets pour rebâtir Kinshasa " regroupés autour de 5 Piliers, à savoir : l'administration, l'éducation et le tourisme, le transport, l'aménagement urbain et les infrastructures, et le financement.

Prenant la parole en premier, le Président de l'organisation d'Expo-Beton, Jean Bamanisa, a expliqué le choix opéré pour chacun de cinq Piliers retenus pour cette édition. Il a attiré l'attention des décideurs sur le fait que d'ici 2050, Kinshasa sera l'une des villes les plus peuplées du monde. Il a sollicité l'appui du gouvernement central pour la réalisation de leurs objectifs.

A son tour, le gouverneur de la ville, Gentiny Ngobila Mbaka, a tout d'abord salué la présence du Chef de l'Etat à ce rendez-vous, avant de marteler sur le thème retenu pour cette 6ème édition d'Expo-Beton.

Il a déploré le fait que Kinshasa, avec sa superficie de 9.965 km², ne puisse pas disposer de plus de réserves foncières, toutes les terres étant vendues aux privés.

Le sénateur Didier Mumengi, en sa qualité du Président du Caucus des sénateurs de Kinshase, a aussi loué la présence du Garant de la nation, symbole de la concrétisation de ses dires : " offrir aux Congolais et Congolaises le territoire où il fait bon vivre, tel que stipule le programme de 145 territoires ".

Il a préconisé des projets d'action rapide pour reconstruire et moderniser la capitale, à savoir : promouvoir la santé et l'hygiène, atténuer les embouteillages, mettre fin au monocentrisme et conclave technique urbain pour élaborer le Master Plan KN36.

Le Président du sénat, Modeste Bahati Lukwebo s'est réjoui de cette 6ème édition qui regroupe les différentes parties prenantes, notamment les sénateurs, les chefs d'institutions, les opérateurs économiques, et autres, pour l'émergence de la capitale. Il a, pour terminer, apprécié la perceptive visant à redorer la ville de Kinshasa à travers le " Master Plan " qu'il a qualifié d'élément capital pour urbaniser la capitale congolaise.

Rappelons que l'édition précédente avait débattu autour du thème : " Kinshasa horizon 2050 : 3 pôles - 4 villes pour la province de Kinshasa, une réponse à sa gestion ". Cette 5ème édition avait pour objectif de favoriser une gestion de proximité gouvernants-gouvernés.