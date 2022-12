Congo-Brazzaville: 26e Congrès de l'Internationale socialiste à Madrid - Le Congo représenté par le sénateur Georges Moungbende Ballay

Le vingt-sixième congrès de l'Internationale socialiste s'est tenu à Madrid, en Espagne, accueilli par le Parti socialiste ouvrier Espagnol, PsoeE. Parmi les délégués, Georges Moungbende Ballay, sénateur congolais élu d'Impfondo, dans le département de la Likouala.

Du 25 au 27 novembre dernier, la capitale espagnole a accueilli les délégués comprenant des chefs d'État et de gouvernement, des chefs de parti et d'autres invités choisis venus de différentes parties du monde, pour le vingt-sixième congrès de l'Internationale socialiste.

Le sénateur congolais, Georges Moungbende Ballay, a salué l'élection pour la première fois d'une femme africaine, Benedicta Lassi, du Ghana, au poste de secrétaire générale de l'Internationale socialiste, présidé par le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez.

Il a constaté que depuis 1951, date du début d'existence de ce rendez-vous des socialistes, et ce après le congrès de Dakar, la continuité est toujours assurée quant à la dynamique de renforcement et de développement des politiques social-démocratiques dans le monde. Lors de ce conclave de Madrid, cent trente-deux partis et organisations politiques sociaux-démocrates, socialistes et travaillistes ont été rassemblés.

Les travaux ont été orientés sur les questions d'actualité internationale, notamment la résolution des conflits, la politique énergétique, le changement climatique et l'emploi. Les principaux thèmes ont été " Assurer la paix et renforcer la démocratie " ; " Agir pour l'égalité entre les femmes et les hommes " ; " Arrêter et inverser le changement climatique " ; " Vers une économie équitable et inclusive " et " Droits de travail et numérisation ".

De par ses statuts, l'Internationale socialiste est une association de partis politiques et d'organisations qui cherchent à établir un socialisme démocratique.

Son but est de renforcer les relations existant entre les partis affiliés et de coordonner leurs attitudes politiques et leurs activités par consentement, cherchant également à étendre ses relations avec d'autres partis d'orientation socialiste non membres qui désirent coopérer avec elle.

Parmi les membres actuels de l'Internationale socialiste, on trouve notamment le Parti socialiste français, le Congrès national africain en Afrique du Sud ou le parti social-démocrate d'Allemagne.