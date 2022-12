Rwanda: Agression rwandaise en RDC - Martin Fayulu appelle à l'appropriation du combat de libération du pays

Dans un message du 29 novembre à la nation congolaise, le président de l'Engagement pour la citoyenneté et le développement (Ecidé) et l'un des leaders de la coalition Lamuka, Martin Fayulu Madidi, a appelé le peuple congolais à " sauver la nation en danger ".

Martin Fayulu Madidi, citant nommément le président rwandais, Paul Kagame, comme l'instigateur de la guerre que mène le mouvement terroriste M23 à la République démocratique du Congo (RDC) " pour concrétiser son ambition de balkanisation du pays " a appelé le peuple congolais à s'unir comme un seul homme pour faire échec à cette aspiration. Il a regretté l'issue du mini-sommet de Luanda, jugeant inacceptable que la RDC perde sa souveraineté.

Pour le président de l'Ecidé, le communiqué signé à l'issue de cette rencontre et les propos tenus le 28 novembre, à Nairobi, par le président burundais, constituent des preuves de la capitulation de la RDC. " Les engagements pris à Luanda permettent aux Rwandais du M23, d'une part, de se replier sur nos villages situés au pied du Mont Sabinyo, dans le parc de Virunga, et, d'autre part, aux troupes de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi et du Kenya de s'installer définitivement dans les zones jadis occupées par le M23, sous le label des forces de la Communauté d'Afrique de l'Est ", dénonce-t-il. Il a indiqué que cela veut tout simplement dire que la RDC va désormais perdre sa souveraineté sur l'ensemble du territoire de Rutshuru, sur une partie de Nyiragongo et sur une autre de Masisi. " C'est inacceptable ! ", s'est-il écrié.

Le silence coupable de la communauté internationale

Pour Martin Fayulu, lorsque le secrétaire général des Nations unies avait soutenu, en marge de l'Assemblée générale de cette institution, que le M23 possédait des armes plus sophistiquées que la Mission onusienne dans le pays et que ces dits équipements " venaient de quelque part et non de la forêt ", cela se comprend bien qu'il avait évité de nommer le Rwanda. Dans l'entre-temps, il a déploré que le rapport des experts des Nations unies, qui a clairement désigné le Rwanda comme agresseur de la RDC, ne soit toujours pas soumis à l'examen du Conseil de sécurité. " Pourtant, l'agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda est un problème sérieux que les Nations unies, l'Union africaine et tous les partenaires de la RDC, épris de paix et de justice, devraient traiter avec diligence pur arrêter les velléités hégémoniques de M. Kagame et mettre fin aux souffrances énormes qu'endure la population congolaise affectée directement par cette guerre injuste ", a souligné le leader de Lamuka.

Face à ce silence, il en appelle aux pays membres du Conseil de sécurité des Nations unies pour se rappeler de plus de 10 millions des morts congolais depuis 1993, de 6 millions des déplacés internes, de 27 millions des Congolais qui ont besoin d'une assistance humanitaire et de 5 millions d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition. " Votre conscience et votre humanité doivent se sentir interpellées ", a-t-il dit.

Se prendre en charge

Se tournant du côté du peuple congolais, le président de l'Ecidé a indiqué qu'il a le devoir, s'appuyant sur l'article 63 de la Constitution, de défendre l'intégrité du territoire du pays et donc, de refuser qu'une portion de celui-ci soit sous contrôle des forces étrangères de la Communauté d'Afrique de l'Est. Car, a-t-il fait savoir, aucun centimètre carré du territoire ne peut échapper au contrôle et à la sécurité, ne peut être sous-traité à quelques milliers de militaires kényans, burundais et ougandais en coopération avec les renseignements militaires rwandais. " Nous devons refuser cette énième humiliation. Le temps de l'auto-prise en charge patriotique est arrivé ", a insisté Martin Fayulu.

Dans cet élan de l'auto-prise en charge, le président de l'Ecidé a conseillé aux artistes et musiciens de la diaspora de faire connaître au monde entier la souffrance qu'endurent leurs frères, sœurs et parents vivant au pays. Aux jeunes congolais des vingt-six provinces, le leader de Lamuka recommande de dénoncer l'agression du pays par le Rwanda au travers des manifestations grandioses, en exigeant le départ du Congo des éléments du M23 et des troupes de la Communauté d'Afrique de l'Est. Il exhorte les Forces armées de la RDC à défendre avec bravoure et patriotisme l'intégrité du pays.