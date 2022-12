Liberia: Weah fils joue pour les USA, c'est étrange

opinion

Le monde est devenu une planète ouverte où toutes les cultures s'entremêlent ; les ethnies se croisent et c'est bien ainsi. Les équipes nationales de football reflètent de plus en plus la mondialisation.

En effet, des fils d'immigrés nés en France, en Espagne, en Angleterre, etc., occupent une grande place dans les équipes nationales. Certains d'entre eux connaissent peu les pays d'origine de leurs parents. Les compositions des équipes reflètent une société interculturelle, il ne faut pas non plus oublier parfois l'appât du gain. Cependant, nous n'avons jamais vu le fils d'un Président de la République jouait pour une autre nation.

Saadi, fils de Khadafi, piètre footballeur, avait intégré l'équipe de Pérouse (ligue italienne) pour des raisons géopolitiques et d'affaires. Il était impensable de le voir intégrer l'équipe d'Italie ou d'une autre nation.

Il est inconcevable que le fils de Macky Sall joue pour l'équipe de Belgique, de France, du Cameroun... Il est inimaginable que la fille de Barack Obama représente le Mexique, le Ghana ou le Canada. C'est étrange de voir que cette situation se produit en Afrique.

En effet, je suis troublé de constater que Thimothy, le fils de Georges Weah joue par les USA. L'histoire du Libéria ne peut pas expliquer cette insulte aux libériens et au " bleu et rouge ". C'est une première mondiale. Jouer pour un club est différent d'être le porte-parole d'une nation que de celui d'un père Président de la République.

Dans n'importe quel pays, ce cas de figure se traduirait par une grosse colère des citoyens, en Europe par une crise politique majeure qui peut conduire à une perte de confiance définitive au chef suprême de la nation. Au Libéria, Le Président de la République a félicité son fils et s'est dit satisfait des prestations de ce dernier.

Un match amical entre le Libéria et les USA serait étrange. Père et fils chanteront à tue-tête leurs hymnes respectifs. Cependant, Il nous est permis de poser cette question : Quelle est la réelle nature des relations entre Georges Weah, ballon d'or en 1995, ancien footballeur du PSG, de l'équipe nationale du Libéria et actuel Président de la République et son fils ?

Si leurs relations est au beau fixe, le Libéria peut être alors considéré comme le 51ème état des USA. C'est triste, mais c'est comme ça.