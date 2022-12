Togo: Le capital humain au cœur des échanges

La capitale togolaise accueille depuis ce 1er décembre 2022, l'édition 2022 des " Rencontres Pays RHMag ", un évènement régional qui offre un cadre de partage d'expériences et d'échanges sur le capital humain.

Placée sous le thème, " Formation, Travail hybride, Nouvelles Technologies : quel est l'avenir du monde du travail ? " , la rencontre qui va durer deux jours, s'adresse spécifiquement aux acteurs de l'écosystème RH, aussi bien des sphères publiques que privées.

Elle va permettre aux participants de rencontrer et discuter avec les acteurs les plus représentatifs de l'écosystème RH de la sous-région ; vulgariser les politiques publiques en matière de capital humain auprès des acteurs du secteur privé ; développer leurs capacités managériales et se former au contact des pairs sur l'évolution du métier de GRH et favoriser et accompagner le retour de jeunes cadres africains de la diaspora ainsi que la mobilité des talents dans la sous-région.

L'évènement abordera des sujets, à la fois, d'actualité et structurants en matière de développement du capital humain. Il sera également consacré au traitement des thématiques " métiers RH ", avec notamment la tenue d'une série d'activités de partage d'expériences, de benchmark, dans le cadre de la dynamique de professionnalisation.

Selon M. Ange TRA BI, Directeur de Publication du magazine RHMag, la question de la disponibilité de ressources humaines de qualité pour les entreprises est au moins aussi prégnante, sinon davantage.

Il a fait constater cependant que très peu de tribunes d'une certaine dimension sont consacrées au sujet.

M. TRA BI a souligné que cette préoccupation lancinante des décideurs issus aussi bien des sphères du public que du privé les à amener à s'approprier ce combat en développant un cadre de réflexion africain sur les meilleures conditions pour développer un écosystème RH local innovant.

"Le magazine RHMag, spécialisé en Ressources Humaines et ses partenaires que sont les cabinets AFRICSEARCH et DELOITTE ont donc structuré dans le cadre de ces rencontres pays, un cadre d'échanges approfondis, de partage d'expériences et de formation/renforcement de capacités qui permettent à chaque acteur (Etat, faitières du secteur privé et entreprises privées) de trouver les solutions les plus appropriées aux contraintes qui sont respectivement les leurs", a t-il affirmé.

L'édition 2022 des " Rencontres Pays RHmag " enregistre la participation de plus de cent (100) participants venus du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et d'autres pays de la sous-région.

Plusieurs personnalités prennent part à ce grand rendez-vous entre autres, Pr. Akodah AYEWOUADAN, Ministre togolais de la Communication et des Médias, porte-parole du Gouvernement, Mme Myriam DOSSOU-D'ALMEIDA, Ministre du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, M. Didier ACOUETEY, Président du Groupe AFRICSEARCH, Mme Maryse ADOTEVI, Directrice Générale DELOITTE TOGO.