Afrique: Le Maroc assure contre le Canada et se qualifie pour les huitièmes de la Coupe du Monde

Bien que mis en difficulté en deuxième période, le Maroc a fini par battre le Canada (2-1) et termine en tête du Groupe F. Le revoilà en huitièmes de finale, 36 ans plus tard.

Le Maroc a disposé du Canada sur le score de 2-1 ce jeudi soir

Les Lions d'Atlas, premiers du groupe F, joueront les huitièmes de finale de Qatar 2022™

Pour son retour en Coupe du Monde de la FIFA™, le Canada n'est pas parvenu à inscrire le moindre point

Canada 1-2 Maroc | Groupe F

Buteurs : Nayef Aguerd (40e CSC) pour le Canada ; Ziyech (4e) et En-Nesyri (23e) pour le Maroc

Ce ne fut pas simple ce jeudi soir au Stade Al Thumama mais contre une équipe du Canada extrêmement résiliente, les Lions de l'Atlas ont fini par l'emporter au terme d'une sacrée lutte. Tout avait pourtant idéalement commencé pour l'équipe maghrébine qui menait déjà de deux buts après 23 minutes grâce à Hakim Ziyech (voir ci-dessous) et Youssef En-Nesyri, bien parti dans la profondeur. Seulement, alors qu'ils avaient le match en main, les hommes de Walid Regragui ont remis malgré eux les Nord-Américains dans la partie à cause d'un malencontreux but contre son camp de l'ex-Rennais Nayef Aguerd.

Sachant que leur court mais précieux avantage au score leur offrirait la qualification pour les huitièmes de finale qu'importe le destin des Belges et des Croates opposés dans le même temps au Stade Ahmad bin Ali, les Marocains se sont d'abord évertués à bien défendre, quitte à laisser le ballon à leur adversaire pour opérer en contre. Le choix s'est avéré payant même si pour quelques millimètres, les Canadiens auraient pu égaliser sur un corner. Sur la reprise de la tête de la légende Atiba Hutchinson, le ballon n'a toutefois pas entièrement franchi la ligne après avoir heurté le bas de la transversale.

Vainqueurs à l'arrivée de son deuxième match de la compétition, le jeune Azzedine Ounahi et ses partenaires seront au rendez-vous des huitièmes de finale dans quelques jours après avoir terminé premiers de leur poule (2 victoires, 1 nul) devant la Croatie, la Belgique et le Canada, dans cet ordre.

Le moment clé : Milan Borjan, l'erreur fatale

Le Maroc avait certes entamé son duel contre les Canadiens avec de l'intensité et l'envie de vite marquer mais il ne s'attendait pas à ce que son adversaire lui simplifie la tâche. On jouait ainsi la 4e minute de la partie lorsqu'en voulant dégager son camp, le portier des Canucks Milan Borjan a donné maladroitement le ballon à Hakim Ziyech, plein axe. Des 40 mètres, le joueur de Chelsea ne s'est aucunement fait prier pour ajuster son tir lobé hors de portée de Borjan, pleinement coupable sur ce coup.

Les chiffres

En participant à ce dernier match du Groupe F contre le Canada, Hakim Ziyech et Achraf Hakimi ont égalé une légende du football marocain : Mustafa Hadji. L'ancien joueur de l'AS Nancy-Lorraine était jusqu'alors le seul footballeur marocain à avoir disputé 6 rencontres de Coupe du Monde de la FIFA™. Ils sont désormais trois et ce record est prêt à être battu lors des huitièmes de finale dans quelques jours.

En marquant dès la 4e minute, Hakim Ziyech est devenu le buteur le plus rapide de l'histoire du Maroc dans la compétition.

Mardi, à l'Education City Stadium, les Marocains disputeront leur deuxième huitième de finale de Coupe du Monde, le premier depuis Mexique 1986™.

Les réactions

Sofiane Boufal, au micro de FIFA+ : "Il y a beaucoup de sentiments aujourd'hui, de la fierté, des émotions, on est tous très fiers car on a écrit l'histoire. On va fêter ça ce soir car tout le monde est content mais on ne va pas s'arrêter là, on veut écrire encore plus l'histoire. Dès demain, on va se remettre au travail.

On ne va pas commencer à faire de calculs, ce qui a fait notre force depuis le début c'est justement de ne pas faire de calculs, de jouer notre jeu. A ce moment-là de là compétition, il n'y a que de grandes équipes. Peu importe l'adversaire qui arrive, on va essayer de gagner.

Personnellement, on n'est pas surpris par les supporters car on est habitués à avoir ce soutien quand on est au Maroc. Je n'ai qu'un mot à leur dire toutefois : merci !"

L'homme du match

Achraf Hakimi.