Seychelles: Journée mondiale contre le SIDA - Les Seychelles honorent les combattants de la maladie et les pertes de vies

Un certain nombre de personnes activement impliquées dans la lutte contre le VIH/sida aux Seychelles depuis de nombreuses années ont été récompensées lors d'une cérémonie le vendredi 1er décembre, alors que les Seychelles se joignaient à d'autres pays pour commémorer la Journée mondiale du sida.

La cérémonie a honoré ceux qui luttent contre la maladie et ceux qui ont perdu la vie à cause de la maladie aux Seychelles.

La ministre seychelloise de la Santé, Peggy Vidot, leur ont remis les prix et a déclaré : "Je suis vraiment heureuse de pouvoir récompenser les personnes qui n'ont pas arrêté le combat et celles qui se sont battues pour que le traitement du VIH/SIDA soit facilement accessible aux personnes aux Seychelles. "

Elle a ajouté que le ministère de la Santé applaudit leurs contributions continues à la cause et continuera à travailler dur pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte.

Les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, ont enregistré leur premier cas d'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) en 1987 et leur premier cas de syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) en 1992.

Au cours de la cérémonie, Mme. Vidot a lancé le thème de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2022 - "Egaliser : Agir pour mettre fin aux inégalités".

Dans son message pour marquer l'occasion, le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a déclaré que le thème de la Journée mondiale de lutte contre le sida de cette année "est un appel à l'action pour que nous trouvions des moyens pratiques de veiller à ce que tout le monde soit bien servi en termes de dépistage du VIH", de prévention et de traitement."

Il a ajouté que la commémoration de la Journée mondiale du sida 2022 "nous rappelle une fois de plus que même 35 ans après le diagnostic du premier cas dans notre pays, nous sommes toujours confrontés aux infections au VIH comme un défi majeur de santé publique".

M. Ramkalawan a déclaré que les Seychelles, comme d'autres pays, sont confrontées au VIH dans un monde qui ne s'est pas encore débarrassé du COVID-19 et de se rappeler que le VIH est également une pandémie qui n'a pas disparu.

" Réfléchissons un instant au VIH. Réfléchissons également à la façon dont nous pouvons nous mettre en danger par ce que nous faisons ou ne faisons pas. Il suffit d'un instant pour baisser la garde et être infecté par une maladie qui dure toute une vie ", a-t-il ajouté.

Dans les chiffres jusqu'en 2021 du Conseil national du sida, il y a 881 personnes actuellement sous traitement antirétroviral sur les 969 personnes vivant avec le VIH aux Seychelles.

Le président a déclaré qu'" avec un effort soutenu et concerté pour lutter contre les inégalités subtiles et moins subtiles qui alimentent l'épidémie, nous devrions pouvoir mettre fin au sida dans notre pays. Alors, en cette Journée mondiale de lutte contre le sida, rappelons-nous que les inégalités ressenties par un groupe de personnes devraient nous concerner tous, qui que nous soyons. [...] Travaillons de plus en plus dur chaque jour pour un monde sans VIH, sans sida, sans épidémies et pandémies et sans inégalités.

Le thème de cette année " Equalise " appelle les dirigeants et les citoyens à reconnaître avec audace et à lutter contre les inégalités qui freinent les progrès dans la lutte contre le sida.

Il souligne également l'importance de l'égalité d'accès aux services essentiels de lutte contre le VIH, en particulier pour les populations clés et leurs partenaires. Cette occasion est une étape essentielle dans l'élimination des nouvelles infections au VIH et la réalisation de l'objectif de l'ONUSIDA pour un pays sans VIH d'ici 2030