Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 Décembre 2022

Burkina Faso : Industrie extractive - Touchée aussi par l’insécurité

La production minière industrielle annuelle du Burkina Faso était d’environ 5 tonnes d’or en 2008. En 2020, le pays enregistrait 62 tonnes d’or produites et 66 tonnes en 2021. À ce jour, quatre sociétés minières sont en arrêt du fait principalement de la situation sécuritaire.

Plusieurs autres rencontrent des difficultés dans leurs processus d’approvisionnement. Les experts estiment que la fermeture définitive de ses réserves minérales pourrait non seulement impacter les emplois, les budgets de l’état mais les collectivités territoriales. (Source : africanews)

Côte d’Ivoire : Actes d’incivisme - Le gouvernement veut les réduire

Une étude révèle la recrudescence des actes d’incivisme commis aussi bien par des jeunes, des adultes que par des aînés considérés comme des garants des valeurs de la société traditionnelle africaine. Au cours d’un atelier tenu ce jeudi 1er décembre 2022 à Cocody, une commune dans l’Est d’Abidjan, l’Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale a rendu public les résultats de son étude intitulé « Comment contribuer à la réduction des actes d’incivisme pour le renforcement de la solidarité sociale en Côte d’Ivoire ?( Source : Apa)

Sénégal : Après la gifle contre une députée - Onde de choc à Dakar

Au Sénégal, de très nombreuses réactions d’indignation après des violences contre une députée jeudi 1er décembre à l’Assemblée nationale : Amy Ndiaye, de la majorité, a été giflée par un élu de l’opposition.

La séance, consacrée au budget du ministère de la Justice, a été suspendue. La tension était montée ces derniers jours dans l’hémicycle, où majorité et opposition sont désormais au coude à coude. Après une reprise de la session, la députée fait un malaise et est évacuée de l’hémicycle. (Source : Rfi)

Niger : Consommation de gaz butane - Grogne contre une pénurie à Niamey

Il y a quelques semaines de cela, que nous avons appris le communiqué conjoint du Ministère du Pétrole, du commerce et des financesrelatif à la situation du prix officiel du prix du gaz sur le marché.

Ce communiqué fait en réalité suite au non-respect du prix dudit produit notamment, par les revendeurs. Afin donc, de garantir la protection des consommateurs du gaz, il est écrit en noir sur blanc qu’afin d’assurer la disponibilité du GPL et contenir la spéculation et la fraude, et suite aux différentes rencontres tenues avec les principaux acteurs de la filière, il a été décidé de ce qui suit: A compter du 8 octobre,

La fermeture de tous les centres qui ne répondent pas aux normes et le respect strict du tarif officiel de la bouteille de GPL sous peine de sanctions, soit 3750 FCFA la bouteille de 12,5KG et 1800 FCFA celle de 6 KG. Ce communiqué a réjoui un moment donné les consommateurs du Gaz surtout avec la prompte fermeture de certains centres emplisseurs qui ne répondaient pas aux normes à la date du 8 octobre. (Source : aniamey.com)

Togo : En visite de travail à Lomé - Ali Bongo sur le terrain

Le président Ali Bongo Ondimba qui séjourne au Togo, dans le cadre d’une visite de Travail, d’amitié et d’échange d’expérience a visité jeudi, la forêt classée de la Lilicopée et la plateforme industrielle d’Adétikopé. Ali Bongo Ondimba était accompagné de son homologue Togolais Faure Essozimna Gnassingbé à la forêt classée de Lilicopé.

Située dans la région maritime de la Préfecture de Zio, et désormais classée depuis le 06 septembre 1952, cette forêt qui assure la production, la protection et la préservation de la biodiversité s’étend sur une superficie totale de 3800 ha. (Source : Agp)

Cameroun : Coupe du Monde - Les lions entretiennent l’espoir

Le Cameroun, mené 3-1 à un peu moins d'une demi-heure de la fin, s'est maintenu en vie dans ce Mondial 2022 en accrochant la Serbie (3-3) au terme d'un match fou entre deux équipes en ballottage très défavorable au sein du groupe G, lundi à Doha.

Le vainqueur du match entre la Brésil et la Suisse plus tard dans la journée sera, lui, qualifié pour les huitièmes de finale. Pour survivre au sein d'un groupe dominé par le Brésil et la Suisse, grâce à leurs succès lors des matches inauguraux, Serbes et Camerounais étaient déjà dos au mur lundi au stade al-Janoub, quasiment dans l'obligation de ne pas perdre. (Presse locale)

Congo-Brazza : Sécurité routière - Congo Terminal sensibilise les chauffeurs

Selon Apa, le 23 novembre 2022, en différé de la journée africaine de la sécurité routière, Congo Terminal a simulé un accident de circulation au parc à conteneurs puis sensibilisé plus de 300 chauffeurs lors d'un Toolbox meeting spécial.

La simulation de l'accident a permis de mettre en évidence les comportements à éviter au volant (téléphone, refus de priorité, excès de vitesse, non observation des panneaux de signalisation ou du marquage au sol, etc.).

Les équipes HSE ont rappelé les consignes liées au Pedestrian Free Yard notamment l'accès au terminal à conteneurs, la gestion des opérations, les équipements, la santé, la sécurité, la sûreté portuaire et la gestion des cas d'urgence.

Centrafrique : L'attaque de Bossangoa - Pour Touadera, c’est un acte «terroriste»

À la veille du 54e anniversaire de la proclamation de la République en 1958, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a diffusé mercredi 30 novembre une adresse à la nation dans laquelle il a évoqué l'actualité politique et sécuritaire du pays. Listant les récents incidents sécuritaires, Faustin-Archange Touadéra est, en particulier, revenu sur le bombardement du camp militaire de Bossangoa dans la nuit de dimanche à lundi. Il n'a pas donné de nouveaux détails, mais a qualifié l'acte de « terroriste ». Et selon lui, elle visait « les intérêts économiques », la dernière usine d'égrenage de coton du pays ayant été touchée.

RDC : Religions - Le Pape François en visite du 31 janvier au 5 février

Le pape François se rendra en République démocratique du Congo (RDC) et au Soudan du Sud du 31 janvier au 5 février 2023, a annoncé jeudi le Vatican, un voyage initialement prévu l'été dernier mais reporté pour des raisons de santé.

Le souverain pontife argentin se rendra à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023, puis à Juba du 3 au 5 février, a précisé le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, dans un communiqué.(Source : africanews)