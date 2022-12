Algérie: Signature d'un accord de jumelage entre des universités algériennes et l'Université irlandaise de Limerick

ALGER — Un accord de jumelage entre des universités algériennes et l'Université irlandaise de Limerick, ayant pour objet, l'échange d'expertises et la consolidation du partenariat dans le domaine des sciences académiques et sociales et de l'enseignement de l'anglais en Algérie, a été signé jeudi au siège du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Présidant la cérémonie de signature, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a indiqué que cet accord tend à "concrétiser des objectifs qui concernent la recherche scientifique dans le domaine de la sécurité alimentaire, énergétique et sanitaire et à permettre aux étudiants d'obtenir des diplômes supérieurs dans le grade de Master et de doctorat".

Pour le ministre, cet accord concerne dans sa première étape, sept universités algériennes dans le cadre de "la concrétisation des objectifs et des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, afin que l'université algérienne soit ouverte sur le monde", ajoutant qu'il sera procédé, à l'avenir, à la signature d'accords similaires en vue de promouvoir l'enseignement supérieur et la recherche scientifique.

M.Baddari a, en outre, mis en avant l'importance de "concrétiser la qualité dans l'enseignement et l'investissement dans le capital humain et sa transformation en un capital de connaissances et en une valeur ajoutée, au service du développement national".

Le représentant de l'Université de Limerick, Nigel Healey, a affirmé, pour sa part, que son université "célèbre son 50e anniversaire et entend consolider le partenariat avec l'Algérie dans le domaine des sciences académiques, sociales et culturelles, en sus de l'enseignement de la langue anglaise".