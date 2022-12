Algérie: Arkab supervise à Alger l'inauguration d'un espace d'accueil pour les adhérents cancéreux

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a supervisé, jeudi à Bouzaréah (Alger), la cérémonie d'inauguration d'un espace d'accueil au profit des membres adhérents à la Mutuelle de l'industrie du pétrole (MIP), malades du cancer et leurs proches dans l'ensemble du territoire national, indique un communiqué du ministère.

La cérémonie d'inauguration de cet espace appelé "Dar El Bahdja" s'est déroulée en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou et du PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar.

Etaient aussi présents à cette cérémonie, le président du conseil d'administration de la MIP, le président de la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie (FNTPGC) et des cadres du ministère de l'Energie et des Mines.

A cette occasion, M. Arkab s'est félicité de cette "noble" initiative de la part de la MIP, visant l'accompagnement des malades du cancer en réunissant toutes les conditions et les équipements nécessaires pour assurer leur confort, en sus de garantir un accompagnement médical pendant la durée du traitement.

Le ministre a également appelé à "poursuivre ces nobles initiatives à même de répandre la positivité et booster le moral notamment dans l'entourage des malades, et ce, en vue de préserver la santé des travailleurs du secteur et leur faciliter l'accès aux services sanitaires, atténuant ainsi la pression et les frais".

Dans le même cadre, M. Arkab a estimé qu'il s'agissait d'un exemple de solidarité qu'il faut impérativement instaurer, avec le développement du travail des mutuelles à travers l'innovation des services présentés aux travailleurs.