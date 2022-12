Afrique: L'Algérie honorée à Bamako pour son rôle en faveur de la paix et la réconciliation au Mali

BAMAKO — L'Algérie a été honorée à Bamako par la revue malienne "NEKAmag" pour son rôle en faveur de la paix, la stabilité et la réconciliation au Mali, lors d'une cérémonie officielle de remise des trophées "NEKAmag Golden People trophées de la paix et la réconciliation".

Cette distinction récompense chaque année des personnalités, des institutions et des pays ayant apporté des contributions dans leur domaine d'activité pour un Mali meilleur.

Pour cette année, la priorité a été accordée au thème de la paix et la réconciliation au Mali.

C'est pour l'importance du rôle qu'elle joue dans le retour de la paix et la stabilité au Mali, en encourageant fortement la réconciliation et le vivre-ensemble, que l'Algérie a été choisie par les lecteurs de cette revue, qui est distribuée au Mali et dans cinq autres pays de l'Afrique de l'ouest.

Recevant ce trophée, l'ambassadeur d'Algérie au Mali a tenu à remercier les organisateurs de cet événement pour l'hommage rendu à l'Algérie pour son combat en faveur de la paix et la réconciliation et le vivre-ensemble au Mali, et dans toute la région du Sahel.

A cette occasion, il a réitéré le ferme engagement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "de ne ménager aucun effort pour que la paix et la stabilité soient rapidement rétablies au Mali frère, dans le respect de l'unité et de l'intégrité de son territoire".

Le diplomate a également souligné à nouveau, la "profonde conviction" de l'Algérie dans la capacité du peuple malien "de surmonter par lui-même ses difficultés actuelles et de réussir la réconciliation et le vivre-ensemble en paix entre tous ses enfants".