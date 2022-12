Afrique du Nord: L'Algérie prend part à la 8ème édition du Forum de haut niveau pour le dialogue en Méditerranée

ALGER — L'Algérie prend part, avec une importante délégation ministérielle, à la 8ème édition du Forum de haut niveau pour le dialogue en Méditerranée (ROME-MED), dont les travaux s'ouvrent vendredi à Rome en Italie, a indiqué jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"Avec une importante délégation composée du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et du ministre de l'Economie de la Connaissance, des Start-Up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, l'Algérie prend part à la 8ème édition du Forum de haut niveau pour le dialogue en Méditerranée (ROME-MED), dont les travaux s'ouvriront officiellement ce vendredi 2 décembre dans la capitale italienne, Rome", lit-on dans le communiqué.

"Lancé depuis 2015 par le gouvernement italien en partenariat avec l'Institut italien d'études politiques internationales (ISPI), ce Forum réunit annuellement des responsables de haut rang, dont notamment des Chefs d'Etat, des ministres et des représentants d'organisations régionales et d'institutions de recherche et de réflexion provenant des deux rives de la méditerranée dans le but de promouvoir le dialogue et la coopération face aux multiples défis qui agitent l'espace euro-méditerranéen", ajoute la même source.

Selon le ministère, "la session de cette année qui intervient sur fond de tensions et crises croissantes à l'échelle mondiale sera marquée par des débats autour de problématiques de portée globale, telles que l'avenir du multilatéralisme et de l'ordre mondial, les crises alimentaire et énergétique, ainsi que des questions concernant le développement durable et la protection de l'environnement".

"La délégation algérienne mettra à profit sa participation pour faire valoir les contributions de l'Algérie pour la promotion de la paix et de la prospérité dans la région, ainsi que sa vision par rapport aux développements enregistrés récemment sur la scène internationale et ses recommandations pour construire un monde meilleur", souligne le communiqué.

Il convient de noter également que "la 8ème édition du Forum ROME-MED intervient dans un contexte très favorable pour les relations algéro-italiennes marquées cette année par une dynamique exceptionnelle à la faveur de la visite d'Etat effectuée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en Italie en mai, de la tenue de la 4ème session du Sommet Intergouvernemental conjoint en juillet, et tout récemment la rencontre entre le président de la République et la présidente du Conseil des ministres italien, Mme Giorgia Meloni, en marge du Sommet de la COP27 à Sharm El Sheikh, en Egypte", conclut le communiqué.