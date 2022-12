Madagascar: Lutte contre la corruption - Le CSI met en place un système d'information

Le nouveau système SIIGAC, un outil informatique développé par le comité de sauvegarde de l'intégrité, permet d'avoir une vue synthétique de la situation de corruption dans le pays en renseignant sur l'efficacité et la conformité du système de lutte contre la corruption. Hier, à Anosy, durant la cérémonie de lancement de ce nouveau système d'information intégré de la gouvernance et de l'anti-corruption, le CSI, promoteur du projet, a soutenu que " le système répond au besoin d'information des professionnels et du grand public sur l'état d'avancement de la lutte contre la corruption à Madagascar ".

Le SIIGAC permet également, toujours selon le CSI, d'améliorer la prise de " décisions ciblées " et de " relayer les signaux aussi bien positifs que négatifs émis par les indicateurs internationaux sur la lutte contre la corruption et la gouvernance ". Le système est déjà opérationnel, a affirmé le CSI, et ce grâce à l'appui du projet d'appui à la gouvernance démocratique à Madagascar (GOUDMADA) qui est financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix.