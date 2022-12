Madagascar: Route nationale - La RN1 Bis réhabilitée par Madagascar Oil

MOSA (Madagascar Oil SA) a décidé de réhabiliter, elle-même, la route entre Ankalalo et Tsiroanomandidy. Il s'agit du traitement des points noirs sur la RN1 Bis, afin de permettre à la compagnie d'acheminer ses produits vers la région Vakinankaratra, commercialisés dans les industries de cette région depuis le mois d'août. " MOSA déploie toutes les ressources à sa disposition pour faire en sorte que l'approvisionnement de ses premiers clients soit sûr, régulier, ponctuel et continu. En cette saison des pluies, la route reliant Tsimiroro à Tsiroanomandidy - qui est déjà en très mauvais état, voire périlleuse - continue de se détériorer. Cet état des routes limite également la quantité de produits que la compagnie peut écouler sur le marché. MOSA et les autres usagers de cette route se retrouvent alors pris en otage par cet état des infrastructures routières ", a communiqué la compagnie de Tsimiroro. Pour MOSA, cette action volontaire représente également une obligation, compte tenu de la situation actuelle, si elle veut acheminer ses produits vers la capitale industrielle.

Chantiers en cours. Selon les explications, les travaux menés par MOSA sur la route reliant Tsimiroro et Tsiroanomandidy ont commencé au début du mois de novembre. Initialement, 16 principaux points noirs ont été identifiés. Six d'entre ces parties à traiter sont maintenant remises en état, notamment les tronçons entre Ankalalo-Beravina, et entre Beravina-Iorimbato. D'après les responsables auprès de MOSA, les travaux se poursuivent et devraient s'achever mi-décembre. " Nous tenons à souligner que la compagnie a obtenu l'autorisation préalable du ministère en charge des Travaux publics pour faire ces travaux. Un protocole d'accord a été passé entre les deux parties, détaillant les responsabilités et l'étendue des travaux de chacune ", ont-ils indiqué.