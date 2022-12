Madagascar: Andry Rajoelina - " Une production de 500 MW d'électricité dans cinq ans "

La cérémonie d'inauguration de la nouvelle centrale hydroélectrique de Farahantsana a eu lieu hier.

" Je veux faire mieux que mes prédécesseurs ". C'est ce qu'a déclaré, hier, le président Andry Rajoelina durant la cérémonie d'inauguration de la nouvelle centrale hydroélectrique de Farahantsana à Mahitsy. Face aux problèmes de délestage et aux scandales au niveau de la société Jirama, le Chef de l'Etat a tenu à rassurer l'opinion. " C'est un véritable défi qui me tient particulièrement à cœur quand on parle d'énergie ", a-t-il annoncé. Conscient de la souffrance à laquelle la population fait face actuellement par rapport au délestage, et admettant que la production de la Jirama est loin d'être suffisante pour satisfaire les demandes, le président de soutenir que " l'Exécutif ne cesse de chercher tous les jours des solutions pour résoudre le problème d'approvisionnement en électricité ".

Hier, devant un parterre d'invités composés entre autres des représentants du Corps diplomatique et consulaire, des sénateurs, des députés et autres invités de marque, Andry Rajoelina a lancé un nouveau défi. Celui de réussir à installer 500 mégawatts d'électricité dans les 5 prochaines années. Et lui de marteler qu'" il ne s'agit pas d'une palabre. Pour nous, c'est l'action ".

Pour prouver son ambition, le Chef de l'Etat a apporté des éléments d'explications sur les différents projets qui vont être mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Et lui de citer la centrale hydroélectrique de Sahofika (192 MW) dont le contrat de concession et d'achat d'énergie a été signé le 15 novembre 2021 au Palais d'Iavoloha avec la société NEHO et la Banque Africaine de Développement ; la centrale hydroélectrique Mandraka III (6 MW) qui a également été signée au mois de septembre 2021 ; le projet VOLOBE (120 MW) dont les négociations sont en phase de clôture ; ainsi que la centrale d'Antetezambato qui produira 120 MW. À entendre le président, Sahofika sera complètement opérationnel dans trois ans et demi.

100 millions d'euros

Le régime entend prioriser la production d'énergies renouvelables. D'ailleurs, Andry Rajoelina ambitionne de faire de Madagascar une vitrine de la transition énergétique dans l'océan Indien. " Nous avons la vision et la volonté politique pour parvenir au développement de Madagascar ", a-t-il martelé. Reste à savoir si avec cette cacophonie au sein du ministère de l'Energie et des Hydrocarbures et au niveau de la Jirama, il atteindra cet objectif. Dans son discours, le Chef de l'Etat n'a pas manqué de faire l'éloge de l'ancien président, feu Didier Ratsiraka qui a installé 58 MW à Andekaleka. Et lui de rappeler qu'actuellement, Andekaleka fournit 122 MW grâce au quatrième groupe qu'il a mis en place récemment et le troisième groupe installé durant la période transitoire.

En ce qui concerne la centrale hydroélectrique de Farahantsana inaugurée hier, il s'agit d'un investissement totalement privé dont le coût est de 100 millions d'euros selon le PDG de la société Tozzi green. Actuellement, cette société est en pleine étude pour installer d'autres infrastructures pouvant produire jusqu'à 200 MW. La deuxième phase de ce projet consiste à l'installation d'une centrale de 15 MW avec comme objectif de produire de l'énergie à moindre coût, a-t-on laissé entendre. En plein régime, Farahantsana produira 28 MW destiné à l'approvisionnement du réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA). Selon le président Andry Rajoelina, 150 000 ménages vont bénéficier de ce projet. Solo Andriamanampisoa, PCA de la Jirama, a déclaré que cette centrale va contribuer significativement au redressement financier et opérationnel de la Société nationale d'eau et d'électricité de Madagascar. Andry Ramaroson, ministre de l'Energie a quant lui souligné la relation de confiance existant entre l'Etat et le secteur privé.