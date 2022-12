Madagascar: Semaine des lycées français - Accent sur la promotion du réseau scolaire dans le monde

Le collège français Françoise Dolto d'Ambondrona n'a pas manqué à la célébration de la Semaine des lycées français dans le monde. Cette année, la sixième, était axée sur le thème " S'informer dans un monde connecté pour former des citoyennes et des citoyens éclairés ". La cérémonie d'ouverture officielle a été assistée par les autorités locales ,dont le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, ainsi que le représentant de la présidente de la délégation spéciale de la commune urbaine de Mahajanga, lundi dernier à Mahajanga. " La Semaine des lycées français dans le monde permet à chaque région et au réseau mondial des lycées de se démarquer, dans la réalisation de leurs travaux. C'est l'occasion de promouvoir le réseau scolaire dans le monde. Le développement de l'éducation est le côté positif de cette semaine.

Par contre, les enfants sont exposés à de nombreuses sources d'information et c'est le côté négatif ", a déclaré la directrice du collège Françoise Dolto de Mahajanga, Sylvie Dépêche. Le gouverneur de la région Boeny a apprécié le travail de développement des élèves. Il a averti les parents d'élèves face aux effets négatifs de la mondialisation et de la technologie numérique. " Nous avons le choix de faire partager la bonne information ou de diffuser et partager les fausses informations. Tant que nous avons le choix, agissons pour le bien de tous ", a exhorté le gouverneur. Après les discours d'ouverture, la découverte de l'ensemble des travaux réalisés par les élèves de la classe maternelle jusqu'à la troisième, a inauguré la célébration, lundi dernier.

Recyclage

Une information à travers une exposition et une projection sur les articles de recyclage fabriqués par les élèves du collège, ainsi que des maquettes de leurs projets, ont illustré la journée du lundi. Les parents d'élèves étaient également présents durant la semaine. Différentes activités, dont des expositions, une chorale, des sculptures d'objets recyclés, des documentaires ,et tant d'autres, étaient organisées pendant la semaine. " L'éducation aux médias et à l'information (EMI) fait partie intégrante des programmes français. Elle est abordée dans l'ensemble des disciplines. L'éducation aux médias et à l'information est au cœur de la pédagogie des établissements d'enseignement français à l'étranger, de la maternelle aux collégiens ", a ajouté la première responsable du collège.

Les élèves de la maternelle ont aussi participé à l'évènement en travaillant sur la météo de Mahajanga et de Madagascar, mais aussi du monde entier. Il s'agissait de mettre en évidence chez les plus jeunes la recherche d'une information, la lecture et le décryptage des signalétiques de la météo ainsi que les zones chaudes et froides dans le monde. Le climat et la pollution et autant d'autres sujets ont été abordés dans les trois langues par les jeunes.