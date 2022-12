Madagascar: Réduction des risques et catastrophes - La plateforme nationale en cours d'opérationnalisation

Un lieu de capitalisation, de coopération, de dialogue, inter et multisectoriel et de mise en commun des expériences et des acquis pour la promotion de la résilience globale dans toutes ses dimensions. C'est ainsi que peut se définir la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe ou PNRRC. Mis en place via l'arrêté N°11014/2021 du 7 mai 2021, la plateforme nationale entend renforcer la structure nationale de la gestion des risques et catastrophes ainsi que sa coordination au niveau stratégique. Cette structure regroupe diverses parties prenantes telles que des départements ministériels, des ONG, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers ainsi que tous les acteurs en charge de la gestion et de réduction des risques et catastrophes. La mise en place de cet organisme a été initiée à partir du mois de mai 2022 via une première réunion technique durant laquelle il était question de présenter les propositions d'organisation de la plateforme, les réalisations en réduction des risques et catastrophes à Madagascar ainsi que la mise en place et la composition de six groupes thématiques qui rentrent dans le cadre de la mise en place de ladite plateforme. Toujours dans le cadre de cette mise en place, une seconde réunion a également été organisée hier durant laquelle les activités ainsi que les perspectives 2023 de la plateforme ont été présentées.