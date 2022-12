Madagascar: Société pétrolière - Madagascar Oil retape la RNI bis

Madagascar Oil SA , MOSA, procède à la réfection des tronçons les plus endommagés de la route nationale RN1 Bis. " Ayant commencé à effectuer des ventes dans la région Vakinankaratra depuis le mois d'août, MOSA a déployé toutes les ressources à sa disposition pour faire en sorte que l'approvisionnement de ses premiers clients soit sûr, régulier, ponctuel et continu. En effet, en cette saison des pluies, la route reliant Tsimiroro à Tsiroanomandidy, qui est déjà en très mauvais état, voire périlleuse, continue de se détériorer. Cet état des routes limite également la quantité de produits que la compagnie peut écouler sur le marché " déclare un responsable de MOSA MOSA et les autres usagers de cette route se retrouvent alors pris en otage par cet état des infrastructures routières. Pourtant, étant un passage obligé pour acheminer les produits vers la Ville d'eaux, la compagnie n'a eu d'autres choix que de procéder en urgence, et par ses propres moyens, à la réparation des principaux points noirs identifiés entre Ankalalo et Tsiroanomandidy.

Des travaux qui consistent notamment en la réhabilitation des sections sillonnées et des bourbiers. Ainsi, depuis le début du mois de novembre, les équipes et le matériel de MOSA ont été déployés pour assurer ces travaux d'amélioration de la route entre Tsimiroro et Tsiroanomandidy. Initialement, 16 principaux points noirs ont été identifiés. Et actuellement, 6 d'entre eux ont pu faire l'objet d'une remise en état. Il s'agit des tronçons entre Ankalalo- Beravina, et entre Beravina-Iorimbato. Les travaux se poursuivent et sont prévus s'achever d'ici mi-décembre. " Il est à noter que dans le cadre de cette initiative, la compagnie a obtenu l'autorisation préalable du ministère des Travaux publics. Un protocole d'accord a donc été passé entre les deux parties, détaillant les responsabilités et l'étendue des travaux de chacune.

En effet, dans le développement du projet Tsimiroro, MOSA donne un point d'honneur à la collaboration avec toutes les parties prenantes. Sachant que le développement d'une telle infrastructure contribuera de façon non négligeable au développement économique des régions connectées et assurera un approvisionnement énergétique fiable pour Madagascar " soutient-on du côté de MOSA. Madagascar Oil SA est une compagnie pionnière dans l'exploration et l'exploitation pétrolières à Madagascar. Elle œuvre notamment sur le bloc pétrolier de Tsimiroro, dont la licence couvre une superficie de 6 670 Km2. La compagnie se conforme aux normes les plus élevées en matière de performances environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et se dote de technologies de pointe en phase avec les objectifs environnementaux mondiaux.