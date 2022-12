Madagascar: Vohipeno - Une attaque à main armée fait quatre blessés graves

Le domicile d'un épicier a été victime d'un acte de banditisme. Les riverains parlent de 12 hommes équipés d'armes à feu et d'autres armes blanches notamment une hache. L'attaque s'est déroulée vers 23 heures 30, la nuit de mercredi, à Tanambao Tolaza, dans la commune d'Ilakatra, district de Vohipeno. Les hommes sont entrés de force au domicile et ont tiré sur les propriétaires.

Face à ces coups de feu, le fokonolona a pris la fuite et a alerté le député de la localité. Ce dernier a lancé un appel aux secours à la gendarmerie. Pendant ce temps, les bandits ont tabassé le père de famille et les membres de sa famille. " Ils l'ont blessé avec un couteau au niveau du dos, à la tête, au visage... les autres membres de la famille ont été aussi victimes de la barbarie de ces dahalo ", selon un témoin proche de la famille. Quatre personnes ont été blessées lors de cette attaque. Deux d'entre eux ont été transportés au CSB II de la localité, et le père de famille ainsi que son petit-fils sont à l'hôpital de Vohipeno.

Des éléments de la gendarmerie se sont rendus sur les lieux indiqués. Le périmètre a été bouclé et le fokonolona environnant a été appelé en renfort, mais beaucoup de temps s'est écoulé et les bandits de grands chemins ont réussi à s'éloigner. De plus, les environs étaient sombres, et ils se sont éclipsés dans le noir. Les premières constatations porteraient à croire que les bandits cherchaient de l'argent liquide. Ils ont dérobé des objets de valeur, une télévision écran plat et ont laissé la maison en désordre. Une enquête a été ouverte.