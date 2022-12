Madagascar: Le courage et l'endurance des Malgaches dans le contexte actuel

Pour les Malgaches, la période actuelle est l'une des plus sombres qu'ils aient vécue. Ils ont l'impression d'endurer tous les maux de la terre. Les épreuves se succèdent et ils doivent les supporter sans broncher. Les délestages sont toujours là et ils se sont même intensifiés. Ils sont en train de s'apercevoir que le virus de la Covid-19 est de retour et qu'une nouvelle vague de contaminations est en train de toucher la population. Ils doivent toujours subir les méfaits d'une inflation galopante. On a toujours dit que les Malgaches sont durs à la douleur, mais ils sont peut-être arrivés au bout de leur endurance.

Le courage et l'endurancedes Malgaches dans le contexte actuel

Les préoccupations actuelles des Malgaches en général et des Tananariviens en particulier sont multiples, mais ce sont les problèmes engendrés par ces délestages incessants qui dominent leur quotidien. Une grande partie d'entre eux n'en peut plus et le montre parfois de manière violente. La décision prise par le ministère de l'Energie de remettre de l'ordre dans la gestion de la Jirama arrive à point nommé, mais elle ne peut pas effacer pour le moment tous les maux de cette société d'État. Les résultats escomptés ne pourront se voir que dans l'avenir si le processus qui est engagé en ce moment est mené jusqu'au bout.

Les annonces faites par les décideurs lors de la signature de projets de construction de centrales performantes sont porteuses d'espoir, mais les citoyens ont été échaudés par les promesses faites dans le passé. On ne peut que se contenter de dire : " qui vivra verra ! ". Le nouveau danger qui guette la population actuellement est l'arrivée d'une nouvelle vague de contaminations de la Covid-19 qui annonce le retour de l'épidémie. Une mobilisation des autorités sanitaires est en train de se mettre en place et avec elle, une volonté de retrouver cette vigilance d'antan. Dans le contexte actuel les Malgaches sont obligés d'être stoïques et d'affronter l'avenir avec courage.