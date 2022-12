Madagascar: Run sur 400m - Une belle saison pour Bryan Ratsivahiny

Le nom de Bryan Ratsivahiny est à retenir dans le monde du sport mécanique. Les adeptes de cette discipline devraient s'habituer à l'entendre car il sera certainement un grand champion des runs sur 400 mètres. A seulement 14 ans, Bryan est devenu champion national de la catégorie rookie et vice-champion chez les jeunes pour sa toute première saison au volant de sa 205 s16.

Il a terminé toutes les quatre manches de la plus belle des manières avec son club Runmada. Son meilleur chrono est de 15.30sec lors du championnat à Toamasina le 29 octobre dernier, alors qu'il a débuté avec 15.54 lors de la première manche. Sa progression est palpable et ce jeune prodige d'Atsimondrano aura un avenir promoteur avec cette discipline. " J'ai commencé à conduire à l'âge de 9 ans. Le sport mécanique est devenu ensuite ma passion. D'ailleurs mon père était un ancien pilote et il nous a transmis cette passion avec la même 205.Toute la famille aime ", a-t-il noté.

Bryan est actuellement en classe de seconde technique. Pour lui, le run et l'étude se complètent. " Cela m'a poussé et aidé à me concentrer dans mon étude. Je pourrais participer au championnat à condition que j'obtienne la moyenne ", a-t-il ajouté. Cerise sur le gâteau, Bryan est actuellement deuxième de la classe. " Pour la prochaine saison, mon objectif c'est d'atteindre un chrono de 14sec. Mais j'aimerais aller encore plus loin et devenir champion des runs. Il faut que j'attende mes 18 ans afin que je puisse participer au championnat national des rallyes et slalom avec mon petit frère Dylan Ratsivahiny qui sera mon copilote ", a conclu Bryan.