Egypte: Allocution du Président Al-Sissi lors de l'inauguration de la Nouvelle ville de Mansoura

Au Nom d'Allah le Clément le Miséricordieux,

Mesdames et messieurs, chers invités,

Honorable peuple du gouvernorat de Dakahlia, je commence mon discours aujourd'hui en adressant mes salutations et ma gratitude aux masses du grand peuple égyptien qui prouvent chaque jour leur génie national, affirment leurs puissantes capacités, imposent leur volonté de préserver leur patrie et ses capacités, en s'efforçant toujours de parvenir à la paix et au développement. Le citoyen égyptien reste l'héros de notre histoire nationale, il est l'unité de la construction de cette nation et son trésor éternel, grâce à sa détermination et volonté, la patrie a réussi à survivre.. par sa raison et son aide, le miracle de la construction est accompli sur la bonne terre d'Égypte.

Aujourd'hui, nous assistons ensemble à une nouvelle scène, réalisée par les mains des Égyptiens, et leurs efforts inlassables et sincères, qui redessinent la carte de l'Égypte, afin d'accueillir les rêves des Égyptiens et être digne des sacrifices de son peuple.

Ensemble, nous célébrons une nouvelle ville qui orne le bon delta de l'Égypte ; toutes les exigences de modernisation et de développement nécessaires pour l'avenir ont été prises en compte, et elles ont été mises en œuvre selon une planification scientifique précise et réfléchie et des taux d'exécution sans précédent pour construire une société intégrée.

L'inauguration de la nouvelle ville de Mansoura s'inscrit dans le cadre d'un plan global mis en œuvre par l'État au cours des dernières années pour construire 30 villes de quatrième génération à l'échelle nationale dans le delta, la Haute-Égypte et le canal. La vérité que vous devez partager avec moi est que la construction de nouvelles villes ne représente pas un luxe, mais plutôt une nécessité absolue, à la lumière de cette croissance démographique constante, de l'urgence d'extensions urbaines intégrées pour contenir cette augmentation et remédier les effets néfastes de l'indisponibilité de ces communautés en avant, dont la construction sur les terres agricoles et l'expansion non planifiée de la masse urbaine viennent en premier lieu.

Mesdames et messieurs,

Noble peuple d'Égypte,

Le monde fait face à des crises successives, avec l'Égypte, sur le plan économique, dont le début a été les répercussions de la pandémie de Corona, et lorsque le monde s'en est remis, le conflit russo-ukrainien a éclaté il y a un an. Les effets de ces crises ont affecté l'économie mondiale et l'Égypte n'était pas loin, mais nous - grâce à Allah et aux capacités des Égyptiens - les avons affronté avec des mesures confiantes et des pouvoirs solides, nous avons surmonté les effets sur les citoyens grâce à un ensemble de mesures de protection sociale dans lesquelles les efforts de l'État et de la société s'entremêlent dans un modèle égyptien unique.

Parallèlement à ces mesures, un plan de mesures économiques est mis en œuvre au niveau de l'État, basé sur la localisation de l'industrie, la réduction de la facture des importations et l'attraction des investissements directs ... Je suis sûr que l'Égypte est capable, avec ses capacités et celles de ses fils, à transformer chaque crise en joie.

L'avenir est l'un des défis du présent. Peut-être serez-vous fier de se rappeler avec moi comment l'Égypte était la destination du monde à la COP27, en tant qu'un témoignage international que l'Égypte est le chiffre correcte dans l'équation mondiale très complexe.

Mesdames et messieurs,

Malgré les crises et les défis auxquels le monde entier est confronté, nous sommes capables, avec l'aide d'Allah, de surmonter tous ces défis grâce à la cohésion et à la solidarité entre le grand peuple égyptien et toutes ses institutions.

L'Égypte est la grande patrie enracinée dans l'histoire et l'initiatrice de la civilisation. C'est la patrie que nous nous sommes engagés ensemble à la préserver avec nos âmes et à la construire de nos propres mains, pour lui semer l'espoir et lui créer un avenir.

Ensemble nous répétons :

Vive l'Égypte. Vive l'Égypte. Vive l'Égypte.

Source : presidency.eg