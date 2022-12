Egypte: Choukry se rend en Italie pour participer aux Dialogues Méditerranéens - Rome Med

Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukry s'envole aujourd'hui mercredi vers la capitale italienne Rome pour renforcer les relations égypto-italiennes et participer aux Dialogues Méditerranéens - Rome Med.

Le chef de la diplomatie italienne, Antonio Tajani doit discuter avec son homologue égyptien des domaines de coopération entre les deux pays, notamment l'économie et l'attraction des investissements italiens vers l'Égypte, en plus de la coordination sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, a dit le porte-parole du ministère, Ahmad Abou Zeid.

M. Choukry doit également rencontrer le directeur général de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le président du Fonds international de développement agricole (FIDA).

Il doit participer au Forum, qui portera sur le renforcement des efforts visant à relever les défis communs face aux développements internationaux.

Le chef de la diplomatie doit évoquer la vision égyptienne envers les développements régionaux et internationaux, en plus des défis liés aux crises de l'alimentation et de l'énergie et des résultats de la COP27.