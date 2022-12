Afrique: Président du CST reçoit les lettres de créance de l'ambassadrice d'Irlande au Soudan

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel Fattah Al-Burhan, a reçu aujourd'hui au Palais Républicain les lettres de créance de l'ambassadrice d'Irlande au Soudan, Fionnuala Quinlan, en présence du Ministre par intérim des Affaires Etrangères Ambassadeur Ali Al-Sadiq.

L'ambassadrice Fionnuala a affirmé à la presse, la position et le soutien de son pays au Soudan pour faire face aux défis et difficultés actuels qu'il traverse, exprimant le désir de son pays d'établir une relation forte d'amitié et de coopération avec le Soudan.

Elle a ajouté que plus de deux mille médecins Soudanais travaillent dans le domaine de la santé en République d'Irlande, et qu'ils apportent une contribution importante et précieuse dans tous les aspects de la vie sociale, notant la contribution de son pays à la formation de centaines de médecins Soudanais qui contribueront à leur tour au développement du domaine médical au Soudan.