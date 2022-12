Cameroun: Marie Esther Bama plante le décor de la 4ème édition des journées de la diaspora entreprenante

La présidente du comité d'organisation de la 4 ème édition des journées de la diaspora entreprenante du cameroun (JDEC) a présidé le Jeudi 01 décembre 2022 à l'hôtel Franco de Yaoundé, un point de presse marquant l'ouverture de cette plateforme d'échange et de communication des entrepreneurs de la diaspora.

Au cours de son allocution face aux Hommes de médias, Marie Esther BAMA a tenu à préciser le contexte de création des JDEC " c'est un projet qui porte ma signature. Les journées de la diaspora entreprenante du cameroun est une initiative née d'un rêve que j'ai matérialisé nonobstant les réalités difficiles du pays. Aussi, les JDEC arrivent dans un contexte marqué par les difficultés rencontrées par les citoyens de la diaspora dans le cadre de la mise sur pied de leurs structures en vue de contribuer aux avancées du paysage économique afin d'améliorer les conditions de vie des usagers. Martèle t-elle.

Après une longue phase d'absence due à la crise sanitaire du Covid-19, les journées de la diaspora entreprenante du cameroun (JDEC) refait son entrée sur la scène événementielle du pays avec une série d'innovations. " Cette édition est riche d'une litanie de révolution notamment la mobilisation de la diaspora qui lutte pour le bien-fondé de cette plateforme de communication et d'échange. En outre, nous avons créé un club des entrepreneurs de la diaspora et nous comptons bien après accompagner les entrepreneurs camerounais dans la réalisation et la matérialisation de leurs projets entrepreneurial. " Indique Marie Esther BAMA, Présidente du comité d'organisation des JDEC.

À en croire le comité d'organisation, les réalisations menées par les JDEC au cours des éditions passées en faveur des entrepreneurs de la Diaspora sont évaluées à l'ordre de 70 %. Une prouesse qui a été faisable grâce à l'apport important des institutions d'où la reconnaissance de l'initiatrice des JDEC. " Notre infinie gratitude au Ministère des relations extérieures, au Ministère de la jeunesse et de l'éducation civique aussi au Ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat pour le soutien institutionnel, technique et financier " Précise t-elle.

Placé sous le thème " État/Diaspora : alliance gagnante pour un développement indéniable et durable " la 4 ème édition des JDEC se poursuit du vendredi 02 au samedi 03 décembre 2022.