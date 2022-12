Sénégal: BRVM - Total Sénégal enregistre la meilleure hausse de cours ce premier décembre 2022.

Au terme de la séance de cotation de ce jeudi premier décembre 2022 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre Total Sénégal, qui opère dans la distribution d'hydrocarbures, a réalisé la meilleure hausse de cours avec 5,26%.

Le cours de cette valeur est en effet passé de 2 375 FCFA la veille à 2 500 FCFA ce premier décembre 2022, soit une augmentation de 125 FCFA. Total Sénégal occupé ainsi la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours devant CFAO Motors Côte d'Ivoire (plus 3,28% à 945 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (plus 2,65% à 4 650 FCFA), ONATEL Burkina Faso (plus 2,60% à 3 350 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (plus 1,92% à 5 300 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 1 850 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 6 200 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 7,11% à 1 110 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 6,70% à 905 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (moins 6,54% à 1 000 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est établie à 388,284 millions FCFA contre 1,497 milliard FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 30,575 milliards FCFA à 5767,264 milliards de FCFA contre 5797,839 milliards de FCFA le 30 novembre 2022.

Celle du marché obligataire enregistre une hausse de 88 millions, passant de 8710,632 milliards de FCFA la veille à 8710,720 milliards de FCFA la veille.

Du côté des indices, le BRVM Composite (indice général de la Bourse) cède 0,52% à 191,61 points contre 192,62 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares de la Bourse) s'est replié de 0,01% à 158,52 points contre 158,54 points la veille.