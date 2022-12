Afrique Centrale: Les directeurs de l'UNFPA se réunissent en Sierra Leone pour un examen stratégique des programmes de l'agence en Afrique de l'Ouest et du Centre.

communiqué de presse

Le Bureau Pays du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) Sierra Leone a accueilli une délégation de haut niveau de son bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre (WCARO) de Dakar et du siège à New York. Cette délégation, conduite par sa Directrice régionale en la personne de Mme Argentina Matavel Piccin qui avait à ses côtés, Dr. Julitta Onabanjo, Directrice de la division technique et M. Arthur Erken, directeur de la division politique et stratégie, tous deux membres du WCARO.

La délégation a procédé à un examen stratégique des programmes de l'agence couvrant l'Afrique de l'Ouest et du Centre tout en examinant l'état de ses résultats transformateurs dans la région, notamment les possibilités de faire progresser la santé maternelle, le planning familial et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles.

L'examen s'est déroulé du 28 au 30 novembre 2022 et a rassemblé des experts de tous les bureaux de l'UNFPA notamment des conseillers mondiaux, régionaux, six (6) représentants de pays d'Afrique occidentale et centrale, d'Afrique orientale et australe, des États arabes, ainsi que des participants d'organisations partenaires.

La mission s'est focalisée sur la Sierra Leone et le Niger tout s'en entretenant avec des responsables du ministère de la Santé et de l'Assainissement ainsi que des partenaires au développement présents en Sierra Leone.

La Directrice régionale de l'UNFPA, Mme Argentina Matavel Piccin, a déclaré lors de la réunion que "cette plongée en profondeur était attendue depuis longtemps. Comme d'autres partenaires, l'UNFPA s'interroge sur ce que nous pouvons faire de plus pour accélérer la réalisation de nos objectifs. Nous sommes encouragés par les objectifs très ambitieux fixés par le ministère de la Santé et de l'Assainissement de la Sierra Leone pour réduire la mortalité maternelle à moins de la moitié de son niveau actuel en seulement 3 ans. L'UNFPA réitère son engagement à travailler aux côtés du gouvernement et de ses partenaires pour atteindre cet objectif ambitieux mais réalisable, parce qu'aucune femme ne devrait mourir en donnant la vie".

Le mardi 29 novembre, l'équipe s'est rendue à la maternité "Princess Christian", à l'hôpital pour enfants "King Harman" et au centre de santé communautaire "Regent" afin d'observer le fonctionnement du système de prestation de soins, pour échanger avec les agents de santé et les bénéficiaires des services de santé. L'UNFPA en partenariat avec le Ministère de la Santé et de l'Assainissement ainsi qu'avec le Gouvernement du Royaume-Uni a apporté son soutien la construction de l'hôpital "King Harman" en 2019, établissement dont la vocation est d'améliorer la qualité des services de santé sexuelle et reproductive.

À la suite de ces visites, Dr Julitta Onabanjo a déclaré : "Je suis optimiste quant à ce qui nous attend. La visite des installations a été essentielle et a permis de valider un grand nombre de problèmes qui sont apparus comme des obstacles au progrès. La visite a également été l'occasion de définir une vision et une direction renouvelée pour le travail du bureau pays de la Sierra Leone et de ses partenaires. Bien qu'il y ait des faiblesses, dans l'ensemble, nous sommes sur la bonne voie, et je tiens à féliciter le ministère de la Santé et de l'Assainissement pour les progrès réalisés et la priorité qu'il accorde à la santé sexuelle et reproductive des femmes et des adolescentes."

La Sierra Leone et le Niger ont été sélectionnés pour l'exercice d'approfondissement, étant donné que les deux pays sont confrontés à des taux de mortalité maternelle, de mariage d'enfants et de grossesse d'adolescentes parmi les plus élevés au monde. La Sierra Leone accélère les efforts visant à réduire son taux de mortalité maternelle, qui s'élève à 717 pour 100 000 naissances vivantes afin de progresser vers l'objectif de l'Objectif du Développement Durable (ODD) de 70 pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030.

"En tant qu'UNFPA, nous avons fait beaucoup de bonnes choses pour accélérer les progrès en matière de santé maternelle et de planning familial. L'une des leçons est que nous devons investir davantage dans la demande et dans la lutte contre les normes sociales qui mettent la vie des femmes en danger et les empêchent de réaliser pleinement leur potentiel", dixit M. Arthur Erken. Il a indiqué que la visite a permis d'examiner en profondeur les progrès et les défis dans le pays et de comprendre pourquoi certains indicateurs se sont améliorés lentement. La Sierra Leone, a-t-il dit, fait d'énormes progrès, mais il est possible de s'améliorer davantage dans des domaines essentiels, notamment la numérisation des données.

La représentante de l'UNFPA en Sierra Leone, Mme Nadia Rasheed, s'est quant à elle, félicitée de l'examen stratégique, déclarant que "c'était une occasion importante d'analyser le travail et les contributions de l'organisation en Sierra Leone, et de définir une vision d'ensemble pour accélérer le rythme des progrès afin de transformer la vie des femmes et des jeunes filles". Elle a aussi noté que l'UNFPA est un partenaire en Sierra Leone depuis 1971 et qu'il a fortement contribué à faire avancer les priorités de développement national et à améliorer la santé sexuelle et reproductive en mettant l'accent sur la fin des décès maternels, des besoins non satisfaits en matière de planification familiale et de la violence sexiste et autres pratiques néfastes.

Pour rappel, l'UNFPA fournit jusqu'à 90 % des produits de planification familiale en Sierra Leone. En 2022, ce soutien a permis à près de 540 000 femmes de satisfaire leurs besoins en matière de planification familiale, contribuant ainsi à éviter plus de 200 000 grossesses non désirées,74 000 avortements à risque et 1 600 décès maternels. L'UNFPA a également aidé à former plus de 1 400 sages-femmes au cours des 12 dernières années pour contribuer à mettre fin aux décès maternels, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Assainissement et le gouvernement du Royaume-Uni.