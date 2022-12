Afrique: Soft power 2022 - Top 10 des pays africains les plus influents au monde

Nombreux pays africains ont investi dans la promotion de leurs images. Pour certains, ces efforts de Nation Branding se sont limités à des secteurs comme le tourisme pendant que pour d'autres, ils ont posé les bases d'un soft power.

C'est à l'Egypte que revient le soft power africain le plus influent au monde en 2022, comme en 2021, selon la conclusion du cabinet britannique Brand Finance spécialisé dans l'analyse des valeurs des marques dans son rapport Soft power index. L'étude a pour base une enquête d'opinion auprès des résidents de plus de 100 pays représentant tous les continents et régions du monde et l'avis des décideurs de gouvernements, institutions internationales, entreprises et organisations non gouvernementales.

Le concept du soft power peut se définir comme la capacité d'un État à influencer et à orienter les relations internationales en sa faveur par un ensemble de moyens, autres que la force ou toute autre contrainte. Le soft power est devenu l'un des principaux instruments de mesure de l'influence des pays. Les quatre pays aux soft power les plus influents du continent ont progressé ces trois dernières années, malgré qu'aucune nation africainene ne figure au top 20 mondial.

Le retour de l'Egypte sur le devant de la scène est normal après le printemps arabe, le pays était déjà l'un des plus influents du continent. Il y aussi l'Afrique du Sud, dont la progression est due, en particulier, aux secteurs des médias et de la communication, de l'éducation et des sciences, ainsi que celui des affaires.

Quant au Maroc, il doit sa place à d'importants efforts diplomatiques, alors que le Nigeria doit ses récents progrès aux secteurs des industries créatives et culturelles (musique et cinéma). Maurice a fait de nombreux efforts de Nation Branding, en promouvoovant ses destinations touristiques. Des efforts qui ont naturellement généré un soft power . Concernant le Rwanda, sa campagne de Nation Branding " Visit Rwanda ", son partenariat avec le Paris Saint-Germain et une communication publique maîtrisée laissent penser que le pays se prépare à devenir un des soft power les plus importants du continent.

Classement des dix pays africains les plus influents au monde

1· Egypte (31e mondial, a gagné trois places)

2· Afrique du Sud (34e mondial, a gagné trois places)

3· Maroc (46e mondial, a gagné deux places)

4· Nigeria (69e mondial, a gagné treize places)

5· Maurice (71e mondial, première apparition dans le classement)

6· Rwanda (74e mondial, première apparition dans le classement)

7· Algérie (75e mondial, perd une place)

8· Tunisie (76e mondial, stable)

9· Ghana (86e mondial, a gagné sept places)

10. Madagascar (94e mondial, première apparition dans le classement)