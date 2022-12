Cote d'Ivoire: Port d'Abidjan – Le deuxième terminal à conteneurs officiellement inauguré

Le vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a présidé, ce vendredi 02 décembre 2022 à Abidjan-Vridi (sud), la cérémonie officielle d'inauguration du deuxième Terminal à conteneurs (Tc2) du Port d'Abidjan, bâti sur une superficie de 37,5 ha pour un investissement global de 596 milliards de F Cfa.

Ce en présence de plusieurs personnalités dont le Premier ministre Patrick Achi, le ministre des Transports, Amadou Koné, le Pdg de Bolloré Africa Logistics, Philippe Labonne et du directeur général du Paa, Hien Yacouba Sié.

Le deuxième terminal à conteneurs ultramoderne et digitalisé dudit port est composé de six portiques de quai, de 13 portiques de parc, de 36 tracteurs électriques et de deux élévateurs télescopiques. Avec un quai de 1 100 mètres de long, il peut accueillir des navires de 16 mètres de tirant d'eau.

Pour Tiémoko Meyliet Koné, ce deuxième terminal à conteneurs est non seulement un nouvel outil de repositionnement du port d'Abidjan, mais également de progrès. Non sans traduire les encouragements et félicitations du président de la République aux responsables du port autonome d'Abidjan, pour les efforts abattus au quotidien pour donner corps à sa vision de hisser ce port ivoirien au rang des plus performants de la côte atlantique et de l'Afrique.

« Ce projet présente à la fois un intérêt économique majeur du point de vue de sa contribution à la croissance de l'économie nationale, mais aussi de portée sociale en tant que pourvoyeur de nombreux emplois directs et indirects. Toutes choses qui s'inscrivent parfaitement dans la vision du Chef de l'État de bâtir une nation prospère et solidaire pour le bien-être et l'épanouissement des populations ivoiriennes » a dit le vice-président Koné.

Et d'ajouter que ces projets visent à accroître les performances et le positionnement du port d'Abidjan qui est incontestablement la première infrastructure sur laquelle est adossé l'essentiel du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire.

Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné a indiqué qu'avec cet ouvrage, la Côte d'Ivoire se positionne comme le hub majeur de la côte ouest-africaine.

Selon le Directeur général du Paa, Hien Yacouba Sié, le deuxième terminal à conteneurs peut traiter annuellement 2,5 millions de conteneurs et employer en permanence environ 450 personnes.

En dix ans, ce sont 1 100 milliards de F Cfa investis dans les activités portuaires. Et à fin 2021, ce sont 30 millions de tonnes de trafics bruts et le Paa représente 88% du total des recettes douanières de l'État, à en croire le Directeur général.