Gabon: Ali Bongo Ondimba visite La Forêt classée de Lilicopé et la Plateforme Industrielle d'Adétikopé à Lomé

Lomé - le 1er décembre 2022-En séjour en République Togolaise dans le cadre d'une Visite de Travail, d'Amitié et d'échange d'expérience, le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba s'est rendu ce jour accompagné du Président de la République Togolaise, S.E. Faure Essozimna Gnassingbé à la forêt classée de Lilicopé.

Située dans la région maritime de la Préfecture de Zio, et désormais classée depuis le 06 septembre 1952, cette forêt qui assure la production, la protection et la préservation de la biodiversité s'étend sur une superficie totale de 3800 ha.

Il s'agit d'une aire protégée par les autorités togolaises, qui est le fruit d'une création artificielle de la main de l'homme en vue d'une reconstitution du couvert et du patrimoine forestier.

Durant cette visite, le Chef de l'Etat, cité en exemple sur le Continent pour son engagement sur les questions environnementales et de développement durable, a pu s'enquérir sur les techniques utilisées pour le reboisement.

Par ailleurs, le Président Ali Bongo Ondimba s'est rendu au Centre de Formation du Textile de Lomé et sur le site de la Plateforme Industrielle d'Adétikopé, opérationnelle depuis janvier 2021, et issue d'un partenariat entre la République togolaise et Arise IIP.

A l'instar de la Zone Économique Spéciale de Nkok au Gabon, la Plateforme Industrielle d'Adétikopé est une nouvelle zone économique multimodale orientée vers les secteurs à fort potentiel de plus value, tels que la logistique, l'agricole, l'automobile, le pharmaceutique, le recyclage et le cosmétique entre autres domaines.

Le chef de l'Etat a procédé à la plantation d'un arbre symbolique dans ladite zone afin de matérialiser le partage d'expérience entre nos deux pays en la matière.