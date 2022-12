Sénégal: Diourbel - Mission d'information du médiateur des assurances et du Cnaas - La réouverture d'une agence locale, une doléance des producteurs

Une mission conjointe du médiateur financier des assurances et de la Compagnie nationale d'assurance agricole au Sénégal était hier, jeudi, à Diourbel. Il s'agissait, par le biais une réunion publique d'information organisée à la Chambre de commerce et d'industrie, de partager avec les producteurs agricoles et éleveurs sur le dispositif de médiation des assurances. Les acteurs locaux ont plaidé pour la réouverture d'une agence dans la région.

Amadou Kane Diallo, le médiateur financier des assurances explique : " nous étions venus pour une double mission conjointe avec la Compagnie nationale d'assurances agricole et sur la facilitation de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Notre mission était de vulgariser le dispositif de médiation logé au niveau de l'observatoire de la qualité des services financiers mais aussi de faire la promotion de l'assurance agricole.

L'Etat a créé en 2009 toutes ces institutions que sont l'Oqsf, les médiateurs banques et assurances et la Compagnie nationale d'assurance du Sénégal pour les mettre à la disposition des populations. Ces institutions peu connues ont été mises en place pour permettre d'augmenter leur résilience par rapport aux calamités ". Et de poursuivre ; " Cà a été une excellente réunion où il y a des réactions très positives. Il s'agit de voir comment ouvrir une antenne à Diourbel comme l'ont demandé le gouverneur et les différents participants. Nous espérons participer à un CRD avec tous les services de l'État pour parler du dispositif de médiation et la Compagnie nationale d'assurance agricole ".

Omar Cissé Sow, Directeur technique de la Compagnie nationale d'assurance du Sénégal, a déclaré que " cette société a été créé en 2009 et sa mission est de couvrir les producteurs agricoles, les éleveurs et les pêcheurs contre les risques qui gangrènent leur activité ". La réunion lui a permis de présenter l'ensemble de leurs produits aux populations. Ces dernières sont largement revenues sur la nécessité de la réouverture d'une agence à Diourbel.

Une préoccupation qui a été partagée par Oumar Ndiaye, l'adjoint charge des affaires administratives. " Nous demandons la réouverture d'une agence à Diourbel, une région à vocation agricole et qui mérite d'avoir son antenne propre. Nous allons écrire une correspondance au Directeur Général de la Cnaas .pour que la structure à Diourbel puisse être ré-ouverte ", a-t-il conclu.

La Cnaas, dira enfin Omar Cissé Sow, " veut être un partenaire de taille des producteurs pour leur permettre de se prémunir contre les risques agricoles qui peuvent toucher le secteur de la production végétale avec les pertes et dommages liés aux attaques des animaux sauvages comme les oiseaux granivores, les pertes liées aux inondations et aux maladies des cultures. En ce qui concerne le bétail, il y a des produits pour garantir le bétail contre la mortalité naturelle et accidentelle ". Pour rappel, les acteurs de Mbacké seront sensibilisés à leur tour ce vendredi.