Afrique de l'Est: Depuis le 43ème Conseil des Ministres du COMESA à Lusaka, Jean-Lucien Bussa - " Il n'est pas soutenable que le Rwanda s'érige en vecteur de l'insécurité dans la région "

*Après Niamey, au Niger, où il représentait le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Sommet extraordinaire des Chefs d'Etats de l'Union Africaine, Jean-Lucien Bussa Tongba, Ministre national en charge du Commerce Extérieur, a, de nouveau, porté la voix du Gouvernement Congolais, en sonnant le tocsin quant à l'agression rwandaise sur le sol congolais. Au 43ème Conseil des Ministres du Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA) qui se déroule à Lusaka, Capitale de la Zambie, Jean-Lucien Bussa n'a pas ménagé le Rwanda, en dénonçant, encore une fois, sa main mise sur le M23 qui, aujourd'hui, a été reconnu comme étant ce mouvement terroriste à la base de nouvelles atrocités dans l'Est de la RDC.

"En effet, la guerre d'agression à l'Est de la République Démocratique du Congo est un défi posé à tous les pays membres du COMESA d'autant plus qu'elle sape tous les efforts que les pays membres entreprennent pour respecter leurs engagements respectifs en particulier dans la mise en œuvre de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAF) du COMESA ce, en vue d'une intégration économique profitable à nos États et à nos peuples respectifs ", a déclaré Jean-Lucien Bussa.

Pour le patron du Commerce Extérieur congolais, le commerce, étant un levier de la croissance économique, ne pourrait être vecteur d'une économie croissante et de valeur, aussi longtemps qu'un Etat fonde sa stratégie de progrès économique et de développement sur l'organisation de l'instabilité permanente de son voisin la RDC.

"Il n'est pas possible que le Commerce (l'un des leviers de la croissance économique) puisse tirer nos économies par l'accroissement du volume et de la valeur de nos échanges commerciaux, si un Etat fonde sa stratégie de progrès économique et de développement sur l'organisation de l'instabilité permanente de son voisin, en l'occurrence, la RD Congo. Il n'est pas aussi soutenable que le Rwanda s'érige en vecteur de l'insécurité dans la région en exportant et ce, de manière récurrente, la Guerre en RD Congo avec son lot des problèmes dont l'insécurité, la violence et la crise humanitaire en lieu et place de favoriser l'accélération des échanges économiques et commerciaux mutuellement avantageux. Il n'est pas responsable et correcte que le Rwanda s'évertue à violer tous les engagements régionaux et sous régionaux en lien avec la fluidité et la facilité du commerce et prétendre qu'il est engagé dans le processus d'intégration porté par le COMESA dont il est membre ", a poursuivi le Ministre Bussa.

Tout en dénonçant la guerre d'agression, du reste planifiée par le Rwanda, ce représentant de la RDC n'a pas manqué d'interpeller ses collègues sur le risque qui attend cette partie de l'Afrique, si jamais, le Rwanda continuait avec son entreprise du mal. " " ... la guerre d'agression menée par le Rwanda met en péril les progrès réalisés. Croire à l'intégration économique et ne pas condamner le Rwanda n'aurait aucun sens tant que par cette guerre, ce pays défie la volonté de construction commune de nos États telle que impulsée par le COMESA ", a-t-il affirmé.

Au final, le Ministre du Commerce Extérieur invite le pays membres du COMESA de condamner l'agression rwandaise tel que prouvé par tous les rapports sur la situation dans l'Est du pays et aussi, de demander au Rwanda de retirer sans conditions ses troupes de la République Démocratique du Congo. Signalons que le COMESA est une organisation internationale à vocation régionale de l'Est africain dont l'objectif est de créer une union douanière entre les 21 pays membres.

INTERVENTION DU MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR A LA REUNION DU 43ème CONSEIL DES MINISTRES DU COMESA

LUSAKA EN ZAMBIE, LE 01 DECEMBRE 2022

Excellence Mr Ahmed Samir Saleh, Président du Conseil des Ministres du COMESA,

Mesdames et Messieurs les Ministres,

Madame Chileshe Kapwepwe, Secrétaire Général.

Je voudrais d'ores et déjà relever que la RD Congo est en plein processus en vue de la transmission au COMESA, des annexes à la Loi instituant un Tarif préférentiel, du reste promulgué depuis lors.

Je m'engage au nom de mon Gouvernement à faire aboutir urgemment cette étape importante.

Toutefois, au-delà des progrès réalisés et à réaliser, quelques préoccupations essentielles méritent d'être épinglées et prises en compte de manière tout aussi urgente. Il s'agit de l'agression de la RD Congo par le Rwanda, pays membre du COMESA. Ce qui soulève des préoccupations sécuritaires majeures.

En effet, la Guerre d'agression à l'Est de la RD Congo est un défi posé à tous les pays membres du COMESA, d'autant plus qu'elle sape tous les efforts que les pays membres entreprennent pour respecter leurs engagements respectifs, en particulier dans la mise en œuvre de la Zone de Libre-Echange (ZLE) du COMESA. Ce, en vue d'une intégration économique profitable à nos Etats et à nos peuples respectifs.

Mesdames et Messieurs,

Il n'est pas possible que le Commerce (l'un des leviers de la croissance économique) puisse tirer nos économies par l'accroissement du volume et de la valeur de nos échanges commerciaux, si un État fonde sa stratégie de progrès économique et de développement sur l'organisation de l'instabilité permanente de son voisin (en l'occurrence la RD Congo).

Il n'est pas aussi soutenable que le Rwanda s'érige en vecteur de l'insécurité dans la région en exportant et ce, de manière récurrente, la Guerre en RD Congo avec son lot des problèmes dont l'insécurité, la violence et la crise humanitaire en lieu et place de favoriser l'accélération des échanges économiques et commerciaux mutuellement avantageux.

Il n'est pas responsable et correcte que le Rwanda s'évertue à violer tous les engagements régionaux et sous régionaux en lien avec la fluidité et la facilité du commerce et prétendre qu'il est engagé dans le processus d'intégration porté par le COMESA dont il est membre.

Une fois encore, la RD Congo dénonce la Guerre d'agression planifiée par le Rwanda qui permet à ce dernier, d'organiser l'économie de rapine en RD Congo.

Mesdames et Messieurs les Ministres,

La Guerre d'agression menée par le Rwanda met en péril les progrès réalisés. Croire à l'intégration économique et ne pas condamner le Rwanda n'aurait aucun sens tant que par cette Guerre, ce pays défie la volonté de construction commune de nos Etats telle que impulsée par le COMESA.

C'est pourquoi, je demande aux Ministres ici réunis :

De condamner l'agression rwandaise tel que prouvé par tous les rapports sérieux ; la situation sur terrain à l'Est de la RD Congo le démontre suffisamment.

De demander au Rwanda de retirer sans conditions ses troupes de la RD Congo.

C'est au prix de la stabilité et de la paix que l'intégration économique, tout au moins, que le processus d'intégration économique des pays membres du COMESA va s'accélérer au profit de nos économies respectives.

Je vous remercie.

Jean-Lucien BUSSA TONGBA

Ministre du Commerce Extérieur de la République Démocratique du Congo