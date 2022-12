Angola: Des membres de la famille Tucker visitent le pays

Luanda — Vingt citoyens afro-américains, descendants d'esclaves angolais, ont entamé ce vendredi une visite en Angola, dans le but de mieux connaître leurs racines.

Il s'agit de membres de la famille Tucker, faisant partie des premiers esclaves angolais arrivés aux États-Unis d'Amérique en 1619, qui entendent nouer des contacts avec les autorités nationales dans divers domaines.

Accompagnée de quelques amis, la famille visite le pays dans le cadre du "Angola Heritage Tour", qui prévoit le déplacement dans les provinces de Luanda, Malanje et Cuanza Norte.

Le but de cette initiative est d'explorer, essentiellement, les curiosités de l'Angola, de découvrir et d'apprendre sur ses origines et ses ancêtres, ainsi que de fournir des opportunités d'affaires et d'investissement.

L'action devrait sensibiliser les visiteurs aux aspects pertinents de la culture, de l'histoire, du tourisme, de l'économie et du mode de vie angolais.

L'action a été soutenue par le ministère de la Culture et du Tourisme, via l'Institut de développement touristique d'Angola (INFOTUR), et par le ministère des Relations extérieures et compte sur la collaboration des entreprises qui opèrent dans le secteur du tourisme dans le pays.

Dans le cadre de leur programme, les visiteurs ont été reçus vendredi, par le gouverneur de Luanda, Manuel Homem, avec qui ils ont discuté de questions liées à la culture des deux pays.

S'exprimant à cette occasion, le gouvernant a considéré comme un honneur de savoir que ce qui a été étudié en Angola commence à être reconnu à l'étranger.

D'après lui, cette visite renforce la fraternité de plusieurs générations et peuples.

"Nous réitérons notre satisfaction que vous voyiez et visitiez un peu de notre histoire qui est aussi la vôtre", a-t-il déclaré.

À son tour, Wanda Tucker, qui s'est exprimée au nom de la famille, a déclaré que l'Angola est aussi un " toit ".

"Aujourd'hui, nous construisons un pont ensemble, et c'est un grand honneur de visiter et de connaître ce pays qui est aussi le nôtre", a-t-elle souligné.

Les visiteurs ont reçu des dikanzas (instrument musical) des mains du gouverneur, comme symbole de la culture nationale, et ont fait une visite guidée du Palais du gouvernement de la Province de Luanda.