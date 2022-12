Namibie: Le CNA appelle à la révision de l'accord de partage des ressources en eau avec la Namibie

Luanda — Le Conseil national de l'eau (CNA, sigle en portugais) a recommandé, ce vendredi, la révision et la mise à jour de l'Accord de 1969, concernant l'utilisation des ressources en eau dans le bassin hydrographique de Cunene entre l'Angola et la Namibie.

La recommandation figure dans le communiqué de presse de la VIIe session ordinaire, qui s'est déroulée sous la direction de la vice-présidente de la République, Esperança da Costa.

Selon le document, la réunion a également examiné le plan d'action proposé pour la période quinquennale 2023-2027, qui comporte neuf axes.

La proposition susmentionnée prévoit le développement d'instruments de planification et de gestion des ressources en eau, l'harmonisation et la compatibilité des législations ayant un impact en la matière entre les différents secteurs.

Le document prévoit aussi la régularisation des concessions pour l'utilisation des ressources en eau à fort impact économique, social et environnemental, la promotion des partenariats public-privé dans la gestion des bassins hydrographiques et la prévention des conflits sur l'utilisation de ces ressources entre les communautés locales et d'autres utilisateurs.

Le conseil a été informé des solutions structurelles pour lutter contre les effets de la sécheresse, alignées sur le plan d'action du secteur de l'énergie et de l'eau (2018-2022) et le plan national de l'eau (PNA).

Les deux plans visent à renforcer l'approvisionnement en eau des centres municipaux et communaux, le système de transfert d'eau de Cafu (Cunene) et la construction de barrages et de canalisations associées.

Des informations ont été fournies sur la régularisation du barrage de Calueque, un projet hydroélectrique sur le moyen Cunene d'une capacité de stockage de 475 millions de mètres cubes d'eau.

La session a fourni des informations sur les actions en cours sur la rive droite du fleuve Cunene, où les barrages Cova do Leão et Terra sur le fleuve Caculuvar sont en cours de réhabilitation, ainsi que sur les systèmes intégrés de Cahama - Otchinjau et l'approvisionnement en eau du Chitado.

Le communiqué indique que les participants ont reçu des informations sur les solutions structurantes en cours dans la province de Namibe, visant à lutter contre les effets de la sécheresse avec la construction des barrages de Bentiaba, Bero, Carunjamba, Giraúl, Inamangando et Curoca.

Le communiqué de presse indique que l'appel d'offres public pour la récupération et le dessablage de 43 barrages à Namibe a été approuvé, 21 dans la municipalité de Bibala, 16 à Camucuio et six à Moçâmedes et Virei.

Le Conseil national de l'eau, créé par Décret présidentiel n.º 76/17, du 20 avril, est un organe consultatif permanent du Chef de l'État, de coordination et articulation entre les différents départements ministériels, directement et indirectement liés à la planification, à la gestion et à l'utilisation des ressources en eau.

La séance de ce vendredi a approuvé les règlements de la Commission exécutive du CNA et du Secrétariat permanent respectif, ainsi que son budget pour 2023.