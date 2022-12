Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 03 Décembre 2022

Mali : L'attaque de Kaye- Le Gsim revendique le coup

Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Gsim) a affirmé, dans un communiqué diffusé vendredi soir, être l'auteur de l'attaque du 30 novembre dernier ayant fait deux morts dans la région de Kayes. Dans la nuit de mercredi à jeudi 30 novembre, des hommes armés ont pris d'assaut le poste de douane et le camp des Forces armées maliennes (Fama) de de la ville Yélimané, à 600 kilomètres, à l'ouest de Bamako, dans la région de Kayes, non loin de la frontière avec la Mauritanie. Ce double assaut aurait fait deux victimes dont un militaire et un civil selon des sources locales. L'attaque a été revendiquée ce vendredi par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Gsim) très active au Mali.( Spurce:Apa)

Benin : Loi de finance2023- Plus de 3 033 milliards F Cfa pour l'Etat

Le Parlement a adopté, le jeudi 1er décembre, la loi n°2022-33 portant loi de finances pour la gestion 2023 évaluée à la somme de 3033,337 milliards F Cfa. Le dossier a été défendu par le ministre d'Etat chargé de l'Economie et des Finances, Romuald Wadagni. Les députés dotent le gouvernement des moyens pour poursuivre en 2023 sa politique de développement. Ils ont adopté, ce jeudi, la loi de finances pour la gestion 2023. Laquelle s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 3 033, 3337 milliards F Cfa contre 2 541, 203 milliards dans la loi de finances initiale de 2022 ( (Source : acotonou.com)

Togo : Trafic de Drogue- Plus 4,5 tonnes de cocaïne saisies

Plus de 4,5 tonnes de cocaïne ont été saisies mercredi 30 novembre par la marine française dans le golfe de Guinée. La cargaison de drogue, d'une valeur d'environ 150 millions d'euros, se trouvait à bord d'un remorqueur brésilien et a été découverte lors d'une opération menée dans le cadre d'une enquête internationale, en coopération notamment avec les autorités brésiliennes et américaines. L'opération a été menée au petit matin et n'était pas le fruit du hasard, précise la préfecture maritime de l'Atlantique, dans l'ouest de la France : le navire brésilien de 21 mètres était surveillé depuis plusieurs jours.( Source: alome.com)

Burkina Faso : Tentative de coup d'Etat-Le gouvernement dément

Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement burkinabè, Jean-Emmanuel Ouédraogo, a démenti vendredi des informations diffusées par certains médias locaux faisant état d'une tentative de coup d'Etat le week-end dernier contre le capitaine Ibrahim Traoré.« Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, n'a jamais évoqué le terme de tentative de coup d'Etat. Le président, dans son face à face avec les organisations de la société civile (OSC), a parlé de velléités de déstabilisation. Les termes ont leur sens », a déclaré vendredi à Ouagadougou M. Ouédraogo en marge d'un atelier de formation des journalistes sur des questions de sécurité. (Source :Apa)

Niger : Alimentation scolaire- Une journée de mobilisation pour

Le ministre de l'éducation nationale, Pr. Ibrahim Natatou a présidé la cérémonie d'ouverture de la Journée de mobilisation des acteurs sur la vision nationale en matière d'alimentation scolaire en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (Pam), ce vendredi 2 décembre 2022 dans la matinée à l'hôtel Bravia de Niamey.L'objectif principal de cette rencontre qui a comme thème : « vision nationale en matière d'alimentation scolaire, défis et perspectives pour le Niger », est l'amélioration de la couverture en cantines et le développement d'une politique nationale d'alimentation scolaire qui puisse bénéficier d'un soutien renforcé de tous les acteurs au développement et à tous les niveaux..(Source : aniamey.com)

Côte d'Ivoire : Accords de libres échanges continentaux africains- Les médias formés

Cet atelier organisé par la Cédéao en partenariat avec la Giz a eu lieu du 28 novembre au 2 décembre à Abuja, au Nigeria. Une trentaine de journalistes africains de l'Afrique de l'ouest renforce leurs capacités sur les différents protocoles commerciaux régionaux et même continentaux. Cet atelier de mise à niveau des hommes de médias est organisé à Abuja, au Nigeria. Ce séminaire qui se tient du 28 novembre au 2 décembre 2022, est à l'initiative de la commission de la Cedeao, en partenariat avec l'Agence de la coopération allemande, Giz.( Source: Fratmat.info)

Sénégal : Cdm 2022 / Procédure judiciaire de la Fifa-La sanction est tombée

Comme l'avait annoncé la Fédération internationale de football association (Fifa), elle ouvrait une procédure judiciaire conte le Sénégal pour violation d'un article du règlement de la Coupe du monde. La sentence a enfin été prononcée. Alorsque les Lions de la Teranga se préparent pour la rencontre face à l'Angleterre, pour les huitièmes de finale ce dimanche, la Fifa vient de leur infliger une amende. Il s'agit de 10 000 francs suisses, soit un peu plus de 6 Millions de Francs Cfa.La raison, la Fifa reproche au Sénégal d'avoir violé l'article 44 du Règlement de la coupe du monde. En effet, le sélectionneur Aliou Cissé s'est présenté à la conférence de presse, la veille du match face à l'Équateur, sans un joueur à ses côtés. (Source : AfrikMag)

Rdc : Démocratie et les élections Muyaya tacle Paul Kagame

Kinshasa a estimé jeudi que Paul Kagame n'avait pas de leçon à donner en termes de démocratie, après que le président rwandais a accusé son homologue congolais Félix Tshisekedi d'exploiter les violences dans l'est de la Rdc pour retarder les élections. « Je pense que le président Kagame n'a pas de qualité pour faire un quelconque commentaire sur ce qui concerne les élections », a déclaré le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya devant la presse, en rappelant notamment que par le biais d'un référendum constitutionnel organisé en 2015, M. Kagame s'était « assuré de rester au pouvoir jusqu'en 2034 ».( Source: africanews)

Cameroun : Malgré sa victoire historique devant le Brésil- Les lions quittent la compétition

Selon Hespress Fr, le Cameroun ne verra pas les 8es de finale de la Coupe du monde 2022 malgré sa victoire face au Brésil déjà qualifié (1-0). La Suisse a validé son ticket après avoir battu la Serbie (3-2). Dès les premières minutes de la rencontre, les Camerounais jouent haut, voulant à tout prix s'imposer pour pouvoir se qualifier. Le Brésil ne compte pas se laisser faire et se procurer une première situation sur un centre d'Antony dégagé sans grande difficulté par la défense camerounaise.

Centrafrique : Attaque de Bossangoa - L'ombre des Bozizé, de N'Djamena à Brazzaville

Quatre jours après l'attaque de Bossangoa, le déroulé des événements se précise. Et le regard des autorités centrafricaines se tourne de plus en plus vers l'ancien président François Bozizé, exilé au Tchad, et ses fils, très actifs dans la sous-région. Les enquêteurs centrafricains continuent de tenter de démêler le vrai du faux autour de l'attaque de Bossangoa, où une base des Forces armées (Faca) et de leurs alliés russes a été bombardée le 28 novembre. Selon nos sources, les experts ont notamment analysé les dégâts occasionnés sur les lieux, qui ont été, selon eux, causés par l'explosion d'une bombe artisanale larguée depuis un avion volant à faible altitude. (Source : abangui.com)

Gabon : Diplomatie- Une coopération fructueuse d'avec le Togo

La président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba a achevé ce 1er décembre 2022 une visite officielle de deux jours dans notre pays. La redynamisation de la coopération bilatérale, la lutte contre les menaces sécuritaires, la situation sociopolitique sur le continent et la protection de l'environnement sont autant de sujets abordés par le chef de l'Etat, Faure Essozimna Gnassingbé et son homologue gabonais. « A l'invitation de Faure Essozimna GNASSINGBE, président de la République togolaise, ALI BONGO ONDIMBA, président de la République Gabonaise, a effectué une visite de travail et d'amitié au Togo, les 30 novembre et 1er décembre 2022. Dans cette perspective, les deux chefs d'état ont souligné la nécessité de consolider les échanges multisectoriels, en particulier sur les plans politique, diplomatique, économique et consulaire », précise un communiqué officiel.( source: alibreville.com)