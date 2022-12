Congo-Kinshasa: Elections - Trois mois pour enrôler et identifier près de 50 millions d'électeurs dès le 24 décembre 2022

Les choses bougent et se précisent sur le processus électoral en Rdc.

La Ceni amorce un tournant crucial de ce processus dès ce mois-ci de décembre avec l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Le président de la Centrale électorale l'a annoncé au cours des cadres de concertation avec les partis et regroupements politiques ainsi qu'avec la société civile et ses partenaires financiers tout récemment au Palais du peuple. La Ceni a également publié son calendrier des scrutins le 26 novembre dernier après avoir finalisé les épreuves de la cartographie électorale.

L'élection du président de la Republique et les législatives nationales, les municipales, locales et urbaines sont prévues simultanément en décembre 2023. Près de 50 millions d'électeurs sont attendus à l'opération d'enrôlement afin de participer à ces scrutins. Voilà pourquoi Droits et Citoyenneté se penche aujourd'hui sur l'évolution de ce processus électoral. Les formations politiques et les organisations de la société civile saluent les avancées et les innovations qu'apporte la Ceni à ce processus.

Cependant, elles redoutent l'infiltration et l'exclusion de l'est de la Rdc toujours en proie à l'insécurité. Qui sont concernés par ce processus ? Qui n'y est pas éligible ? Quels documents faut-il rassembler pour se faire enrôler ? Des réponses à travers ce magazine de promotion de vos droits et devoirs produit par Jeef Ngoy Mulonda.