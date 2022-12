Sahara Occidental: Le pays abritera la prochaine réunion du réseau parlementaire international de soutien au Sahara occidental

BERLIN — Les participants à la Conférence parlementaire internationale pour l'autodétermination du Sahara occidental, tenue vendredi à Berlin (Allemagne), ont décidé d'organiser la prochaine réunion du réseau parlementaire international pour l'autodétermination au Sahara occidental en Algérie.

Selon le communiqué final de la réunion parlementaire tenue en marge des travaux de la 46e Conférence de la Coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO), les participants ont convenu d'appuyer et de renforcer le réseau parlementaire international de soutien au Sahara occidental et d'organiser la prochaine réunion en Algérie en considération de "son soutien permanent au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à la protection des réfugiés".

Ils ont appelé les autres parlements dans le monde à soutenir le peuple sahraoui dans son droit à l'autodétermination et à l'indépendance.

Les parlementaires ont ainsi appelé les Nations unies à "assumer leurs responsabilités et à procéder, sans plus tarder, au règlement du conflit au Sahara occidental en organisant le référendum sur l'autodétermination longtemps attendu et en permettant au peuple sahraoui d'exercer librement son droit à l'autodétermination".

Ils ont fortement dénoncé "la nouvelle position du gouvernement espagnol sur la question du Sahara occidental", appelant Madrid à "revenir à la légalité internationale (...) et à assumer ses responsabilités historiques pour le parachèvement du processus de décolonisation du Sahara occidental".

Ils ont également appelé certains pays européens à "cesser leurs manœuvres au sein du Conseil de sécurité visant à entraver le processus de paix".

Les parlementaires ont appelé Berlin à œuvrer à "faire avancer le processus de paix au Sahara occidental et à jouer un rôle proactif pour mettre fin à ce colonialisme abject que certains tentent de légitimer sans tenir compte des conséquences graves qui peuvent en découler".

Les participants à cette rencontre se sont félicités des dernières victoires juridiques en faveur de la cause sahraouie au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, outre celles enregistrées au niveau de la Cour de justice européenne, confortant ainsi la décision de la Cour internationale de Justice de La Haye.

Les parlementaires ont interpellé les pays de l'UE pour "cesser de conclure des accords commerciaux avec l'occupant marocain afin de mettre un terme au pillage des richesses sahraouies, sachant que ces accords sapent les efforts consentis pour l'instauration de la paix et renforcent l'occupation marocaine et par conséquent, font perdurer les souffrances du peuple sahraoui".

Dans leur communiqué final, les participants ont salué "la résistance héroïque" du peuple sahraoui qui lutte pour son droit inaliénable à l'indépendance.